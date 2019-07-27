استقبل تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports hd يوليو 2019 لمشاهدة مباريات دوري بلس HD SD على...

اشتهر تردد قناة السعودية الرياضية بين أوساط مشجعين كرة القدم فى الوطن العربى، وقد انطلق البث للقناة لينقل باقة من أجمل مباريات المتعة والتشويق لكرة القدم بين أفضل الفرق الخليجية والعربية، فالقناة تبث بطولات كثيرة هامة خليجية ومصرية.

ولا تقتصر قناة السعودية الرياضية على مباريات وبطولات كرة القدم فقط، بل تنقل أبرز المباريات فى الألعاب الرياضية الأخرى مثل كرة السلة واليد والتنس والفروسية، ونحن فى “عرب نيوز” كنا قد قدمنا لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية، ونوضح لكم هنا تردد قناة السعودية الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة السعودية الرياضية

نقدم لك زائرنا الكريم تردد قناة السعودية الرياضية لتستمع بأجمل مباريات الساحرة المستديرة، كما بإمكانك أن تشاهد تحليل فنى على أهم المباريات على لسان أشهر المحللين الرياضين فى الوطن العربى، كما تقدم لك القناة برامج رياضية تعمل على مدار الساعة، فما أن ينتهي برنامج حتى تجد برنامج أخر يبدأ، وكما قدمنا لكم تردد قناة الكاس الرياضية، نوضح لكم تردد قناة السعودية الرياضية على قمر النايل سات وعرب سات عبر الجدول التالي:

القمر القناة التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات ksa sport 1 ksa sport 2 ksa sport+1 ksa sport +2 12284 12149 27500- 5/6 عمودي أفقي عرب سات ksa sport 1 ksa sport 2 Advertisements ksa sport+1 ksa sport +2 12149 12015 27500- 5/6 أفقي عمودي ياه سات ksa sport 1 ksa sport HD 12418 11746 27500- 5/6 أفقي عمودي

البطولات التى تبثها قناة السعودية الرياضية

تبث وتنقل قناة السعودية الرياضية أهم البطولات التى يسعى إلى متابعتها الملايين من الجمهور العربي والخليجي، وهذا ماجعلها الإختيار الأمثل للجمهور، فهى تذيع مباريات بطولة دورى المحترفين السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب كأس الخليج العربي، وكأس العرب للأندية الأبطال.