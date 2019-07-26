تردد قناة التربوية السورية على النايل سات التي تعرض مباريات الدوري السورية

قناة التربوية السورية هي أحد القنوات السورية التي تقدم برامج تعليمية لكل الطلاب السوريين، وتقدم كل يوم جمعة مباراة من مباريات الدوري السوري، ولذلك يزداد البحث بشكل كبير على قناة التربوية السورية خلال اليوم لمشاهدة مباريات الأندية السورية الشهيرة، القناة لا تقدم مباريات كرة قدم فقط، ولكنها تقدم أيضا مباريات في عدد من الرياضات الأخرى مثل كرة السلة، إلى جانب عدد كبير من البرامج التربوية، والتعليمية، تقدم التربوية السورية برامج تعليمية في جميع المواد الدراسية.

تردد قناة التربوية السورية على النايل سات

القناة متاحة لكل المشاهدين على النايل سات في التردد التالي :

التردد : 11315.

الاستقطاب : v.

الترميز : 27500.

قناة التربوية السورية في قنوات الحزمة العامة في النايل سات، وبذلك هي متاحة لكل المشاهدين في كل أنحاء العالم.

ماذا تقدم قناة التربوية السورية على النايل سات

بعد تنزيل تردد قناة التربوية السورية على النايل سات، يمكنكم مشاهدة أحدث البرامج التعليمية التي تقدمها القناة، ويمكنكم مشاهدة كل المباريات التي تقدمها التربوية السورية للكثير من الأندية السورية الشهيرة على سبيل المثال مباراة الجيش، والجلاء في نهائي دوري كرة السلة، وأيضا هناك برامج رائعة تعرض الواقع السورية مثل برامج عرض الوقائع، وأيضا برنامج وثائق صخرية، وبرنامج لمدارسنا تاريخ، وأيضا برنامج خيط، وصنارة، والعديد من البرامج الأخرى التي يمكن معرفة معلومات عنها من خلال الصفحة الرسمية لقناة التربوية السورية على موقع فيس بوك.