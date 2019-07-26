setting تردد قناة القصيم 2019 ALQASSIM الإخبارية المتنوعة على قمري العرب سات ونايلسات ستالايت

متابعة مستمرة ومتجددة لأحدث ترددات القنوات الفضائية المجانية والمشفرة على قمري العرب سات والنايلسات، وننقل لكم اليوم واحدة من القنوات السعودية الأكثر شهرة في المملكة، والتي تبث من خلال القمر الصناعي عربسات، والتي تعد منبرا رئيسيا للإهتمام بالأحداث الجارية في القصيم، تردد قناة القصيم.

حيث تعمل القناة طوال 24 ساعة، تقوم من خلالها بنقل الأخبار للمواطن السعودي في مدينة القصيم، فهي تتميز بالحيادية التامة دون الإنحياز لأي طرف على حساب الطرف الآخر، مما جعلها تحتل مرتبة هامة من بين القنوات الإخبارية داخل المملكة السعودية.

قناة القصيم 2019

Advertisements

وحرصا من قناة القصيم على تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات، فقد نجحت في أن تستهدف برامجها قطاعا كبيرا من المشاهد السعودي على اختلا فئاته العمرية، من داخل وخارج مدينة القصيم، ويعمل لدى القناة العديد من المراسلين والذين يقومون بتغطية الأحداث أولا بأول فور حدوثها.

تردد قناة القصيم

ومن أجل متابعة أفضل للبرامج والأخبار على شاشة قناة القصيم يمكنكم ادخال التردد التالي على جهاز الريسيفر الخاص بكم، وفي حالة توفر أية أعطال يمكنكم الإتصال بفني أجهزة الإستقبال لفحص المشكلة.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب نايلسات 11334 27500 أفقي عرب سات 11938 27500 رأسي

هذا ويمكنكم ترك استفساراتكم وتعليقاتكم بشأن الإستفسار عن تردد القنوات وسيتم الرد عليها حال قراءتها.