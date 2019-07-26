تردد قناة الراي Alrai Tv 2019 تحديث يوليو على النايلسات والعربسات

نتابع من خلال عرب نيوز، تردد القنوات الفضائية والمشفرة والمفتوحة على كافة الأقمار الصناعية، ونتابع اليوم ترد قناة الراي الكويتية، تلك القناة التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل مواطني دولة الكويت، وتزداد عمليات البحث حول تردد قناة الراي الكويتية، لذا نقدم لكم تردد قناة الراي الجديد على العربسات والنايلسات.

ويتم بث قناة الراي من خلال قمري العرب سات والنايلسات، متبعة في ذلك أرقى المعايير، والتي تهدف إلى التطوير من خلال مواكبة التكنولوجيا المتطورة في عالم الب الفضائي التلفزيوني.

قناة الراي

قناة الراي الكويتية، هي احدى القنوات الكويتية التابعة ىللتلفزيون الكويتي، والتي يتم بثها من داخل دولة الكويت، وقد حظيت على اهتمام بالغ الأهمية من قبل المواطن الكويتي والعربي في العالم العربي أجمع، تعمل القناة على بث الدراما العربية والبرامج والأفلام الأجنبية، علاوة على تقديمها للمحتوى الإخباري.

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قناة الراي الكويتية

تهدف قناة الراي الكويتية إلى تقديم المحتوى الحصري، من خلال تقديم المحتوىمن البرامج المتنوعة إلى مشاهديها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يتابع قناة الراي أكثر من عشرون ملين متابعا في جميع أنحاء العالم.

كما تعمل قناة الراي على تقديم برامجها من خلال خطط مدروسة بعناية، قائمة على البحوث المستمرة، من أجل تأمين البرامجالتي تخدم كلا من الرجال والمراهقين والنساء والأطفال، عن طريق استخدامها لأفضل أجهزة البث الفضائي التلفزيوني.

تردد قناة الراي على النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايلسات 12765 27500 4/ 3 عمودي

تردد قناة الراي على العرب سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب عرب سات 12054 27500 4/ 3 أفقي

تابعونا على عرب نيوز لمعرفة المزيد والمزيد عن تردد القنوات، وفي حالة حدوث أي تغيير في تردد قناة الراي الكويتية، سيتم تحديث الجدول فورا على التردد الجديد على القمر المناسب.