تردد قناة الراي الكويتية الجديد 2019 Alrai TV على نايل سات لمشاهدة برنامج الأربعون الأخلاقية

تردد قناة الراي الكويتية 2019 من أشهر ترددات قنوات المنوعات في الوطن العربي، تعتبر قناة الراي الكويتية من أهم القنوات التي تحظى بمتابعة المواطن الكويتي واهتمامه، حيث تتابع القناة كل ما يهم ويخص المواطن الكويتي من أحداث ومستجدات فنية واقتصادية وسياسية، تعرض قناة الراي الكويتية عدد كبير من برامج التوك شو والبرامج الترفيهية وبرامج المنوعات وغيرها، كما يمتد نشاط القناة الاعلامي لتقديم وعرض عدد من البرامج المهتمة بالأحداث العربية وبعض المسلسلات المصرية أيضا، هذه الباقة المتنوعة من البرامج والمسلسلات منحت تردد قناة الراي الكويتية أفضلية كبيرة عن غيرة من ترددات القنوات الفضائية في دولة الكويت.

في هذا المقال سنعرض عليكم تردد قناة الراي الكويتية على عرب سات ونايل سات، كما سنقدم لكم لمحة عن القناة وعن تطورها بجانب عرضنا السريع لبعض البرامج والمسلسلات التي تعرض على تردد قناة الراي 2019.

ترد قناة الراي الجديد

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة الراي على نايل سات من خلال ضبط الترددات الواردة في الجدول التالي.

تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية 11678 نايل سات 27500 3/4 عامودي

تنويه هام: قامت إدارة القناة بتعديل وتغير صيغة تردد قناة الراي الكويتية على نايل سات حيث أنة أصبح غير متاح إلا عبر أجهزة الاستقبال الداعمة لتقنية HD، وهوا ما ترتب علية فقدان الكثير من متابعة القناة لإشارتها وعدم تمكنهم من متابعة القناة، لهذا نحيطكم علما بأنه في حال محاولة ضبط تردد قناة الراي الكويتية وفقا للتردد الوارد بالأعلى وظهرت القناة دون وجود صورة فيرجي المحاولة على جهاز يدعم خاصية HD.

تردد قناة الراي 2019

كما ذكرنا فأن قناة الراي الكويتية من قنوات المنوعات التي تهتم بعرض وتقديم البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات العربية، بدأ بث تردد قناة الراي الكويتية لأول مرة في عام 2004 ومنذ انطلاق ترددها وهي تسعى دوما للحصول على رضاء المتابعين العرب باختيار أفضل ما يمكن عرضة من برامج ومسلسلات، كما تسعى قناة الراي الفضائية لاستخدام أحدث التقنيات في التصوير وبث البرامج لتستطيع المنافسة مع غيرها من القنوات المتربعة على عرش المحطات الفضائية في الوطن العربي، ومن أحدث التقنيات التي استخدمتها القناة هوا بدأ بث تردد قناة الراي الكويتية بتقنية HD وهي الصورة فائقة الجودة.

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مقدمي برامج قناة الراي الكويتية

سعي قناة الراي الكويتية للتطوير والتميز لم يتوقف عن حسن اختيار ما تعرضه من برامج ومسلسلات على شاشتها، بل بدأت القناة في التعاقد مع عدد كبير جدا من نجوم الأعلام في الوطن العربي، ومن أشهر مقدمي البرامج عبر تردد قناة الراي الكويتية هاشم أسد الله، والإعلامي صالح الراشد والإعلامي نواف القطان والإعلامية أروى يوسف والعديد والعديد من الإعلاميين الذين منحوا القناة الشهرة والانتشار في الوطن العربي، ومن أهم المسلسلات التي تعرض حاليا على قناة الراي مسلسل زواج بالإكراه بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة زينة.

مواعيد برامج قناة الراي

فيما يلي نعرض عليكم متابعينا الكرام مواعيد أهم البرامج والمسلسلات التي ستعرض اليوم عبر تردد قناة الراي الكويتية على نايل سات بتوقيت القاهرة

· ماما في القسم · 07:10 صباحًا · صديقات العمر · 08:05 صباحًا · Sultan · 09:00 صباحًا · ماما في القسم · 09:55 صباحًا · الأربعون الأخلاقية · 10:50 صباحًا [15 دقيقة] · صلاة الجمعة · 11:05 صباحًا [30 دقيقة] · أحاديث وعبر · 11:35 صباحًا · أم سعف · 12:00 مساءً · الراي · 12:15 مساءً [65 دقيقة] · ماما في القسم · 01:20 مساءً · بين قلبين · 02:15 مساءً · مرني · 06:25 مساءً · أم سعف · 06:45 مساءً · صناديق العمر · 07:00 مساءً · نشرة الأخبار · 08:00 مساءً [45 دقيقة] · الرايمرني · 08:45 مساءً [100 دقيقة] · أم سعف · 10:25 مساءً · نشرة الأخبار · 10:45 مساءً · صناديق العمر · 11:00 مساءً [30 دقيقة] · ماما في القسم · 11:30 مساءً

قناة الراي على السوشيال ميديا

تماشيا مع ما وصل إليه العالم في الفترات الأخيرة من تطور تكنولوجي وتقني، أطلقت قناة الراي الفضائية منصات لها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن عرضها للعديد من الخدمات لمستخدميها عبر الموقع الرسمي للقناة، ومن أبرز الخدمات المقدمة لمستخدمي القناة عبر موقعها الرسمي هوا إمكانية مشاهدة البث المباشر لبرامج قناة الراي الكويتية عبر الموقع الخاص بالقناة، كما أطلقت القناة صفحة خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتتواصل بها مع مشاهدي برامج القناة وتستطلع أرائهم فيما عرض عبر تردد قناة الراي 2019 من برامج، بجانب كل هذا تقدم قناة الراي تسجيل لجميع حلقات البرامج المعروضة عليها عبر موقع اليوتيوب من خلال القناة الرسمية لها على الموقع.

برنامج أحاديث وعبر

مع بداية شهر رمضان المبارك أطلقت قناة الراي الكويتية مجموعة من البرامج الدينية المميزة، ومن أهم تلك البرامج برنامج أحاديث وعبر البرنامج يتناول يوميا عرض قصة من القصص والأحداث التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتم استخلاص العبرة منها والتعرف على رأي الرسول ومواقف الصحابة فيها، كما يعرض البرنامج أراء العلماء ورجال الدين في تلك المواقف لتكون عظة للمسلمين.

في الأخير نذكركم بأننا عرضنا تردد قناة الراي الجديد على نايل سات، مع توضيح مبسط لمحتوى القناة وما تعرضه من برامج، وفي حال حدوث أي تغير على تردد قناة الراي الكويتية سنوافيكم بة فورا.