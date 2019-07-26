تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات ومواعيد باقة من أقوى المسلسلات الخليجية والمصرية اليوم

تردد قناة ام بي سي دراما عربسات ونايل سات 2019 يعتبر أفضل ترددات القنوات الدرامية وأكثرها بحثا في الوطن العربي، تهتم قناة mbc drama بتقديم وعرض المسلسلات المصرية والخليجية وتتناول كل ما يخص الدراما العربية عموما، فالمسلسلات العربية من أكثر المجالات والموضوعات الإعلامية التي لها جمهور عريض في الوطن العربي، وقد استغلت قناة ام بي سي دراما هذه الشعبية والجماهيرية الكبيرة للمسلسلات العربية وتخصصت في تقديم وعرض المسلسلات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، التخصص في هذا المحتوى والاستمرارية في عرض المسلسلات طوال أيام الأسبوع منح تردد قناة ام بي سي دراما 2019 الفرصة لكي يكون من أكثر الترددات شهرة في هذا المجال.

سنقدم لكم متابعي موقع عرب فور نيوز فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2019 على نايل سات، مع العرض السريع لما تقدمة القناة من مسلسلات ونتناول أيضا توضيح بعض المعلومات عن القناة وملكيتها انتهاءا ببيان جدول مواعيد المسلسلات المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي دراما الجديد اليوم.

تردد قناة ام بي سي دراما 2019

نعرض لكل محبي ومتابعي المسلسلات الدرامية بجميع أنواعها فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما عرب سات ونايل سات فتابعونا

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

تردد قناة ام بي سي دراما الجديد

تقع قناة ام بي سي دراما تحت مظلة مجموعة قنوات ام بي سي السعودية صاحبة الحظ الأكبر في الوسط ألأعلامي في الشرق الأوسط عموما من حيث عدد القنوات والمتابعين، تم إنشاء قناة ام بي سي دراما وإطلاقها للمرة الأولي في عام 2010 عن طريق حفل ضخم أقيم في أحد فنادق برج خليفة في مدينة دبي، حضر الحفل نخبة من أشهر نجوم الوسط الإعلامي في العالم العربي ومنهم الفنان حسين الجسمي الذي أحيى حفل إطلاق القناة، أطلقت مجموعة قنوات MBC هذه القناة لتكون هي المنبر الدرامي لها حيث تخصص قناة ام بي سي دراما في تقديم المسلسلات العربية والخليجية وكذلك تقدم القناة عدد من المسلسلات الهندية والتركية، هذا التنوع الشديد في الثقافات المختلفة المقدمة على القناة منح تردد قناة ام بي سي دراما 2019 فرصة مناسبة لاكتساب أنواع وطوائف مختلفة من الجمهور المتابع للقناة.

جدول مسلسلات قناة ام بي سي دراما

فيما يلي نقدم لكم متابعينا الكرام بيان مواعيد المسلسلات التي ستعرض على تردد قناة ام بي سي دراما الجديد اليوم.

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خلصانة بشياكة 12:59am خلصانة بشياكة 01:29am عبرة شارع 01:59am هوم شوبينج 02:58am هوم شوبينج 30am حب الصدفة 04:00am الحقيقة و السراب 04:59am أكثر من حب 05:59am أريد رجلًا 07:05am طوق البنات 07:59am خلصانة بشياكة 08:59am خلصانة بشياكة 09:31am عبرة شارع 09:59am أحلى ما طاش 10:59am حب الصدفة 12:01pm الحقيقة و السراب 12:59pm أكثر من حب 01:59pm أريد رجلًا 02:59pm طوق البنات 03:59pm خلصانة بشياكة 04:59pm خلصانة بشياكة 05:28pm عبرة شارع 05:54pm أحلى ما طاش 07:00pm حب الصدفة 07:59pm الحقيقة و السراب 08:54pm دراما 10:00pm أريد رجلًا 11:00pm

لا شك أن هذه المجموعة المميزة من المسلسلات المعروضة على القناة تساعد بشكل كبير على انتشارها وتفسر النجاح الباهر الذي حققته القناة في تلك الفترة.

مسلسلات قناة ام بي سي دراما

تحاول دائما قناة ام بي سي دراما إتقان اختيار الأعمال الدرامية المقدمة عليها لكي تبقي عند ما وصلت إلية من نجاح وتستطيع الحفاظ على ما امتلكته من ثقة وحب الجمهور العربي، ومن أهم المسلسلات التي تقدم حاليا عبر تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات وعرب سات مسلسل عزمي وأشجان ومسلسل سمرا كما تقدم القناة حاليا مسلسل كلام أصفر ومسلسل أنا شهيرة والعديد والعديد من المسلسلات المتميزة التي دوما ما تنال إعجاب كل محبي ومتابعي الدراما في مصر والعالم العربي.

مسلسل أمنيات بعيدة عبر تردد قناة ام بي سي دراما

تعرض قناة ام بي سي دراما المسلسل الخليجي أمنيات بعيده حاليا، المسلسل يحكي قصة شقيقتين تعيش كلا منهما حياه مختلفة تمام عن الأخرى، حيث تعيش الأولى حياة ثرية جدا متجاوزة كل الحدود والأعراف لتكون أم ولديها أبناء، في حيث تعيش الأخرى حياة الفقر والشقاء، المسلسل من بطولة هدى حسين وحمد العماني وهند الكندري وجمال الردهان، حقق المسلسل نسب مشاهدات كبيرة جدا في رمضان ساعدت على جعل تردد قناة ام بي سي دراما من أكثر الترددات بحثا في هذا الشهر.

مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن على تردد قناة ام بي سي دراما

تعرق قناة mbc دراما حاليا المسلسل المصري أنا شهيرة أنا الخائن بطولة الفنان أحمد فهمي مع الفنانة المصرية ياسمين رئيس، المسلسل تدور قصة حول شاب وفتاه تجمعهم قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج الا أن الحياة يشوبها الكثير من المشاكل أبرزها تعرض الشاب للسجن وتهديد مستقبله المسلسل يعرض على تردد قناة ام بي سي دراما يوميا في تمام الساعة العاشرة مساءا.

تردد قناة سي بي سي دراما

تردد قناة سي بي سي دراما تردد القناة القطبية الترميز معامل التصحيح القمي الصناعي 11488 رأسي 27500 3/4 نايل سات 11919 رأسي 27500 5/6 نايل سات

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات وعربسات، مع عرض أهم المسلسلات التي تقدم حاليا على القناة مرورا بنشأة القناة وما تقدمة من محتوى، ونرجو من كل متابعينا في حال وجود أي مشكلات في استقبال تردد قناة ام بي سي دراما 2019 الذي سبق توضيحه مراسلتنا عن طريق التعليقات وسنحاول فورا حل تلك المشكلات سويا.