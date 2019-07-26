تردد القنوات السودانية 2019 تحديث يوليو على كافة الأقمار الصناعية

تحظى القنوات السودانية بشعبية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، من أجل التعرف على الأحداث الجارية، فقد سعينا من أجل توفير كافة الترددات للقنوات السودانية، حتى تكون متوفرةفي كل بيت لجميع المواطنين السودانيين، تردد القنوات السودانية 2019.
تابعونا داخل المقال التالي للتعرف على كافة ترددات القنوات السودانية المفتوحة على النايلسات وعرب سات وبدر سات.
تردد القنوات السودانية 2019
في العام الحالي شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، ولأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السودانيمباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.
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ومن أجل متابعة الأخبار حصريا ونقلها مباشرة، على التلفزيون السوداني، ننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019.
تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV
القمر
التردد
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
معدل الترميز
نايلسات
10795
6/ 5
V
27500
عربسات
12654
6/ 5
H
27500
بدر سات 4
12523
4/ 3
V
27500
أقمار أخرى
12424
6/ 5
H
27500
تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport
القناة
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
الملاغب السودانية
بدر
12034
27500
H
تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV
القمر
التردد
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
الترميز
بدر 4
11350
4/ 3
H
30000
بدر 4
12523
4/ 3
V
27500
أقمار أخرى
12721
4/ 3
V
2220
تردد قناة سودانية 24 Sudania
القمر
التردد
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
الترميز
بدر 4
12034
6/ 5
H
27500
بدر 4
12523
4/ 3
V
27500
تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama
القمر
التردد
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
الترميز
بدر 4
12523
4/ 3
H
27500
تردد قناة طيبة Tayba TV
القمر
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
بدر 4
11350
30000
4/ 3
H
تردد قناة العالمية AL Alamyia TV
القمر
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
بدر 4
12034
27500
6/ 5
H
تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
تصحيح الخطأ
بدر 4
12034
27500
H
6/ 5
تردد قناة سودانا Sudanna TV
القمر
التردد
الاستقطاب
الترميز
تصحيح الخطأ
نايلسات
11334
H
27500
4/ 3
تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
بدر 4
11747
27500
V
4/ 3
تردد قناة أنغام الموسيقية Angham Channel
القمر
التردد
الاستقطاب
تصحيح الخطأ
معدل الترميز
بدر 4
12523
V
4/ 3
27500
تردد قناة امدرمان Oumdrman TV
القمر
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
بدر 4
12034
27500
H
6/ 5
تردد قناة المريخ AL Marikh TV
القمر
التردد
الترميز
الاستقطاب
تصحيح الخطأ
بدر 4
12034
27500
H
6/ 5
تردد قناة السودان للمعرفة TASITI
القمر
التردد
الترميز
الاستقطاب
بدر 4
12034
27500
H
هذا ونرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم بشأن معرفة ترددات القنوات على النابل سات والأقمار الصناعية الأخرى.