تردد قنوات الكاس الرياضية “المفتوحة” الناقلة لمباراة الكهرباء والزوراء اليوم كافة...

تردد قنوات الكاس الرياضية الناقلة بمباراة مباراة الكهرباء والزوراء اليوم، تُشكل أعلى معدلات البحث في الفترة الأخيرة، نظراً لقيامها ببث وإذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز وكأس أمم آسيا، بالإضافة إلى نخبة من أبرز مبارايت كرة القدم التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي، مما جعلها تنافس قنوات بين سبورت بقوة، وتحصد ملايين المتابعين حول الوطن العربي، تابعونا من خلال تلك السطور لكي تعرفوا تردد قناة الكاس الغير مشفره.
وتسعى تردد قناة الكاس hd المفتوحة إلى نقل أبرز مباريات كرة القدم والحصول على حقوق النقل الحصري لها في دوريات الموسم الكروي المقبل، وتحمل القناة اسم Alkass عند استقبالها على العرب سات والنايل سات بجودة عالية وجودة متوسطة حسب نوع جهاز الاستقبال وغيرها من الأقمار.
تردد قناة الكاس 2019
وعن القنوات الناقلة لمباراة الكهرباء والزوراء اليوم الجمعة الموافق 26-7-2019 قناة الكاس 1 HD والتي نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيثُ يخوض الفريقان اللقاء على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 18:00 ويسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.
ندخل إلى صلب الموضوع وهو تردد تردد قناة الكاس الغير مشفرة نايل سات 2019
تردد قناة الكاس عربسات ونايل سات مفتوحة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|Arabsat 2C/2D/3A 26
|شرقا 12034
|27500
|أفقي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 12054
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26
|شرقا 12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 11919
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7 غربا
|11919
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قناة الكأس 3 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Nilesat 101/102 7 غربا
|11919
|أفقي
|27500
|3/4
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12245
|عمودي
|27500
|3/4
تردد قنوات الكأس 5 HD عرب سات
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12418
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة الكأس 6 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12418
|3/4
|أفقي
|27500
ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12418
|27500
|أفقي
|3/4
ترددات قنوات الكأس Alkass على كل الأقمار
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12245
|° E 27500
|رأسي V
|5/6
|نايل سات
|11919
|W 27500
|أفقي H
|3/4
|عرب سات بدر 6
|12245
|° E 27500
|أفقي H
|5/6
|آسيا سات 5
|3660
|° E 27500
|رأسي V
|3/4
|جالكسي 19
|12084
|W 22000
|رأسي V
|3/4
إذا تم تغيير تردد قناة الكاس hd المفتوحة قم بالدخول إلى الموقع الرسمي والتأكد من الترددات مرة أخرى.