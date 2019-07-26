تردد قنوات الكاس الرياضية “المفتوحة” الناقلة لمباراة الكهرباء والزوراء اليوم كافة...

تردد قنوات الكاس الرياضية الناقلة بمباراة مباراة الكهرباء والزوراء اليوم، تُشكل أعلى معدلات البحث في الفترة الأخيرة، نظراً لقيامها ببث وإذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز وكأس أمم آسيا، بالإضافة إلى نخبة من أبرز مبارايت كرة القدم التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي، مما جعلها تنافس قنوات بين سبورت بقوة، وتحصد ملايين المتابعين حول الوطن العربي، تابعونا من خلال تلك السطور لكي تعرفوا تردد قناة الكاس الغير مشفره.

وتسعى تردد قناة الكاس hd المفتوحة إلى نقل أبرز مباريات كرة القدم والحصول على حقوق النقل الحصري لها في دوريات الموسم الكروي المقبل، وتحمل القناة اسم Alkass عند استقبالها على العرب سات والنايل سات بجودة عالية وجودة متوسطة حسب نوع جهاز الاستقبال وغيرها من الأقمار.

تردد قناة الكاس 2019

وعن القنوات الناقلة لمباراة الكهرباء والزوراء اليوم الجمعة الموافق 26-7-2019 قناة الكاس 1 HD والتي نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيثُ يخوض الفريقان اللقاء على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 18:00 ويسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.

ندخل إلى صلب الموضوع وهو تردد تردد قناة الكاس الغير مشفرة نايل سات 2019

تردد قناة الكاس عربسات ونايل سات مفتوحة

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قناة الكأس 3 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4 Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD عرب سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12418 27500 أفقي 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز Arabsat 2A 26 شرقا 12418 3/4 أفقي 27500

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12418 27500 أفقي 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass على كل الأقمار

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6 نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4 عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6 آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4 جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

إذا تم تغيير تردد قناة الكاس hd المفتوحة قم بالدخول إلى الموقع الرسمي والتأكد من الترددات مرة أخرى.