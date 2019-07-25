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“إستقبال” تردد اذاعة الشباب والرياضة على الراديو والنايل سات

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تردد اذاعة الشباب والرياضة على النايل سات 2019، حيث أن هذه القناة تتيح لك الاستماع ومُتابعة بما فيها مباريات الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى باقة من الأخبار والمستجدات الهامة على مدار الساعةـ وتعليق صوتي مميز وتحليل كامل على المباريات، مما تمثل القناة المُثلى لعشاق الساحرة المستديرة.

تردد اذاعة الشباب والرياضة

تردد اذاعة الشباب والرياضة

استماع تردد اذاعة الشباب والرياضة

ويقدم موقع عرب نيوز اذاعة الشباب والرياضة راديو، بالإضافة إلى تردد اذاعة الشباب والرياضة على النايل سات 2019 وذلك تزامنًا مع خدمة ترددات القنوات على التليزفيون والتي نقدمها لكم في متابعة مستمرة، فإذا تم تغيير إحدى الترددات على أي قمر من الأقمار، قوم على الفور بتوفيرها لكم.

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تردد اذاعة الشباب والرياضة 2019

كل ما عليكم فقط هو متابعتنا على مدار الساعة، وذلك للتعرف على اذاعة الشباب والرياضة موبايل في حالة وجود أي تغيير في التردد أو وقف القناة، وعن الإرسال الصوتي الموجي، فإن القناة بدأ افتتاحها في  مناسبة العيد الثاني لذكرى انتصارات أكتوبر ، وتحديداً خلال السادس من أكتوبر عام 1975.

اذاعة الشباب والرياضة 108 fm

الإذاعة على تردد 108 FM..

القناة إذاعة الشباب والرياضة
القمر الصناعي nilesat
التردد الحالي / Freq 11765
معدل الترميز / FEC 5/6
الاستقطاب / Pol h
معامل تصحيح الخطأ / sr 27500

إذا لم تعمل القناة سواء على الراديو أو التليفزيون لا تتردد في مراسلتنا عبر التعليقات ونحن مرحبين بكم طوال الوقت في اسمع راديو الشباب والرياضة.

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الكلمات الدلائليه
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