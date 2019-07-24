تردد قناة اون سبورت 2019 على نايل سات وموعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والتشكيل الرسمي لنادي الزمالك...

تردد قناة اون سبورت واحد من أهم ترددات القنوات الرياضية حاليا على قمر نايل سات، تقدم قناة اون سبورت تغطية مستمرة لكافة الأحداث الرياضية في مصر سواء الخاصة بكرة القدم أو غيرها من الرياضات المختلفة، كما تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التي تقدم تغطية مستمرة لكافة الأخبار والمستجدات على الساحة الرياضية في مصر، فمنذ أن انطلقت قناة أون سبورت وقد حرصت إدارة القناة دائما على حسن اختيار ما تعرضه من برامج مع مراعاة المصداقية فيما تقدمة من أخبار كل هذه العوامل كانت دائما وراء تصدر تردد قناة اون سبورت المشهد الرياضي في مصر.

تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على تردد قناة اون سبورت الناقلة للدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما سنقدم لكم متابعينا الكرام بيان بمواعيد مباريات الدوري المصري التي ستقدم على قناة اون سبورت باستمرار.

تردد قناة اون سبورت

تقدم قناة اون سبورت ترددها عبر القمر المصري نايل سات ومن خلال الجدول التالي توضيحه يمكنكم ضبط واستقبال ترددها.

القمر نايل سات التردد 10853 الترميز 27500 معامل التصويب 5/6 القطبية أفقي

قناة اون سبورت

حصلت قناة اون سبورت على حقوق نقل وبث مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر بصورة حصرية بجانب قناة النيل للرياضة المصرية، ولعل هذا الانفراد الكبير ميز القناة ومنحها الفرصة للانتشار والظهور بصورة كبيرة في كل البيوت المصرية، ومع التنافس الشديد في مسابقة الدوري المصري هذا العام تزايدت بشدة عمليات البحث المستمر عن تردد قناة اون سبورت الذي سبق ذكره.

موعد مباراة الزمالك الإسماعيلي

تلعب غدا الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري مباريتين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق نادي الزمالك فريق الإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، كما يلعب النادي الأهلي في ضيافة فريق المقاولون العرب في نفس التوقيت، يذكر أنه لم يتبقى في مسابقة الدوري المصري بعد هذه المباريات سوى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الأحد القادم.

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تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن

المهاجم: عمر السعيد

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا ن تقديم تردد قنا اون سبورت الرياضية الجديد 2019، وسنوافيكم متابعينا بتغطية مستمرة لمواعيد مباريات الدوري المصري أول بأول كما سنقدم لكم تغطية شاملة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك من حيث تشكيل الفريقين وكافة المستجدات الخاصة بتلك المباراة.