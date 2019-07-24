موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للماتش المرتقب اليوم وتشكيل المارد الأحمر

نقدم لكم موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب كما نوافيكم بكافة تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب وكذلك سوف نتابع معكم نتيجة المباراة أول بأول من خلال هذا المقال، حيث تبدأ اليوم أهم مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة وهي مباراة الاهلي والمقاولون والتي تقام في نفس توقيت بدء مباراة الزمالك والاسماعيلي، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي وترددات القنوات الناقلة في أهم مباريات اليوم.

يدخل الأهلي تلك المباراة وعينه على الثلاث نقاط ليس إلا هي حيث تمثل له تلك النقاط لقب الدوري الواحد والأربعون الذي صنفه العديد من النقاد على أنه أصعب وأقوى دوري شهد منافسة منذ دوري 2007 الذي أنتهى بمباراة فاصلة ما بين الأهلي والإسماعيلي وإستطاع الأهلي الإنتصار فه النهاية بهدف لا لاشئ ، أما على الجانب الآخر يدخل نادي المقاولون العرب المباراة وهو ناهي الدوري أكلينيكاً في المركز الخامس ولكن كما أعلن الكابتن عماد النحاس أن المقاولون لن يكون صيداً سهلا للأهلي في تلك المباراة رغم إفتقاد المقاولون لأهم لاعبين عنده هما أحمد علي كامل و طاهر محمد طاهر .

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب

نقدم لكم موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب حيث تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من الشهر الجاري حيث يلتقى الفريقين حسب الأوقات التالية :

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم تابع القنوات الناقلة للقاء وقائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك موعد مباراة الاهلي والمقاولون والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء بالترددات المرتقب في الدوري المصري تابع قائمة الاهلي وتشكيلة الفريقين المتوقعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

نقدم لكم من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب سيتم اذاعه من خلال شبكة قنوات أون على أنها سوف تقوم بإذاعة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 وتم إعلان ايضا من خلال قنوات نايل سبورت على أنها أيضاً سوف تقوم بإذاعة المباراة المرتقبة والمنتظرة من جميع الجمهور المصري لأهميتها في مشوار بطولة الدوري الأقوى منذ عدة سنوات.

ترددات القنوات الناقلة لماتش الاهلي اليوم

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تشكيل الاهلى امام المقاولون

حراسة المرمى محمد الشناوى خط الدفاع على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أحمد فتحى خط الوسط عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحى خط الهجوم وليد ازارو

الدوري المصري

لم يتبقى من جولات الدوري المصري الكثير حيث سوف يتم حسم بطولة الدوري من خلال الثلاث مباريات القادمة وأهم تلك المباريات هي مباراة الأهلي والمقاولون المقامة اليوم، ان فاز الاهلي في مباراه يتم إعلان رسميا انه بطل الدوري للنسخة الحالية، أما إذا خسر الاهلي او تعادل على الجانب الآخر انتصر الزمالك على الإسماعيلي فسوف تكون مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الاحد في الاسبوع التالي له هي الحاسمة على لقب الدوري.