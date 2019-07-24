احدث تردد “قنوات الأفلام الكلاسيكية”على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بتحديثات...

تحديث تردد قنوات الأفلام الكلاسيكية العربية القديمة، يتزايد البحث بصفة مستمرة عن أفلام ذات الطابع القديم النادر،تردد قنوات افلام ابيض واسود بما يوحي بالأصالة والعبق التاريخي من خلال باقة متنوعة من الأفلام السينمائية المصرية العربية، فالأفلام الكلاسيكية كثيرة ومتنوعة، تردد قنوات افلام الزمن الجميل 2019،مما تجعل تلك القنوات تبحر في بحر الأفلام الكلاسيكية القديمة، تردد قنوات افلام زمان من خلال التنوع والجودة بصفة مباشرة، فقنوات الأفلام العربية القديمة التي تخصصت في عرض تلك النوعية من الأفلام بصفة مستمرة كثيرة وتتميز بعرضها تلك الأفلام بصورة مجانية فمعظم القنوات الأفلام الكلاسيكية القديمة تبث بصورة مجانية بشكل مباشر بدون تشفير على مدار 24 ساعة، وسوف نتابع معكم من خلال مقالنا اليوم ترددات قنوات الأفلام الكلاسيكية القديمة المجانية المفتوحة عبر الأقمار الصناعية.

# تردد قنوات الأفلام الكلاسيكية 2019

تردد قنوات الأفلام الكلاسيكية تتعدد قنوات التي تعرض الأفلام العربية من زمن الفن الجميل، التي يبحث عنها الملايين من محبي وعشاق متابعة تلك الأفلام النادرة بصورة مباشرة، ومن تلك القنوات المتميزة المجانية:

تردد قناة روتانا كلاسيك 2019

تعتبر قناة روتانا كلاسيك من أبرز وأقدم القنوات التي ظهرت عبر الفضائيات وتخصصت في عرض باقة متنوعة من الأفلام العربية القديمة النادرة، مما فتح الباب أمام العديد من القنوات الفضائية الأخرى للتخصص في عرض الأفلام الكلاسيكية المتنوعة، ومما أعطى قناة روتانا كلاسيك قوة كبيرة في عرض باقة متنوعة من الأفلام القديمة، هو تبعيتها لأكبر شبكة إعلامية سعودية، وهي قنوات روتانا، ويمكن متابعة قناة روتانا كلاسيك لمتابعة باقة من أفلام العربية القديمة المتميزة من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح/ الاتجاه نايل سات 11296 27500 3/4 أفقى عرب سات 11843 27500 3/4 أفقى

تردد قناة ميلودي كلاسيك 2019

قناة ميلودي كلاسيك من القنوات المصرية التي تخصصت في عرض باقة متنوعة من أفلام الزمن الجميل من خلا شاشتها المتخصصة، فقناة ميلودي من القنوات التي يمكن بكل سهولة متابعتها بالمجان من خلال التردد الآتي:

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10890 27500 أفقى

تردد قناة ام كلاسيك

قناة ام كلاسيك ظهرت عبر الفضائيات لتقدم أفلام الأبيض والأسود القديمة المتميزة لكبار نجوم الفن في زمن الأصالة والرقي، فقناة ام كلاسيك وجدت من أجل عشاق الأفلام العربية المصرية القديمة، ونتابعها من خلال التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح /الاستقطاب نايل سات 10891 27500 5/6 أفقى

تردد قناة فورجي كلاسيك

قناة فورجي كلاسيك من القنوات الفضائية المفتوحة بالمجان لبث باقة متنوعة من أفلام العربية القديمة بشكل مباشر بدون تشفير، ويمكن استقبال تردد فورجي من خلال ترددها الآتي:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11177 27500 أفقي

تردد قناة الساعة كلاسيك

قناة الساعة كلاسيك ظهرت عبر الفضائيات من ضمن باقة قنوات الساعة المتخصصة في عرض محتوى فني هادف متنوع، فقناة الساعة كلاسيك تخصصت في عرض أفلام الكلاسيكية القديمة المتميزة التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، ويمكن أن نستقبل القناة من خلال إدخال تردد القناة الآتي عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح / الاتجاه نايل سات 12563 27500 5/6 عمودي

تردد قناة الشاشة كلاسيك

قناة الشاشة كلاسيك قناة مصرية خاصة، تخصصت في عرض باقة متنوعة من أفلام الزمن الجميل لعمالقة نجوم السينما المصرية، وتبث عبر التردد الآتي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح /الاتجاه نايل سات 12560 27500 5/6 عمودي

تردد قناة MMC أفلام كلاسيك الجديدة على النايل سات

تظهر في البحث تحت إسم “MMC

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 12644 27500

تردد قناة الأفلام العربي القديمة “سيما” علي النايل سات 2019

التردد 12034

الاستقطاب أفقي “H” معدل الترميز 27500 معامل الخطا 5/6

نحن في انتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في ترددات القنوات، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز