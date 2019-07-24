الآن: استقبل بأقوى أشارة تردد “قناة طيور الجنة” الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات...

الآن تابع تردد قناة طيور الجنة الفضائية، حيث يتزايد البحث عن تردد قناة طيور الجنة بصفة مستمرة، لما تقدمه عبر شاشتها من محتوى إعلامي موجه للطفل العربي حول العالم، لتترجم من خلاله رؤيتها وأهدافها التعليمية والتوجيه الموجه للأطفال بالوطن العربي، فقناة طيور الجنة تعمل على نمو الطفل السريع من الجانب العقلي والبدني، فهي تسعي من أجل جعل الطفل العربي أكثر ثقافة وعقلانية، بما يجعله يترقي ويتميز عن الأطفال حول العالم، فقناة طيور الجنة قناة يتابعها الملايين من الأطفال حول العالم؛ لتميزها بتقديم محتوى تعليمي ترفيهي مميز يمزج بين التوجيه والتسلية، تابعوا معنا تردد قناة طيور الجنة، تردد قناة ميكي، تردد-قناة-الأطفال كرتون-نتورك بالعربية 2019.

قناة طيور الجنة الفضائية 2019

قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية العربية التي حظت باهتمام الطفل العربي حول العالم، فقناة طيور جنة تعرض محتوى يتميز بطابع خاص محبب للأطفال فهي تقدم المعلومة من خلال أغنية مبسطة يحبها الأطفال ويرددونها بشكل مستمر، مما مميز قناة طيور الجنة وجعلها في مقدمة قنوات الأطفال المتخصصة، التي يبحث عنها الكثير من الأسر لتقديمها لأطفالهم كوجبة دسمة تقدم ما يهتم به الأطفال ويحبون مشاهدة بصفة مستمرة من أفلام كرتون متميزة خاصة، وأغاني هادفة يرددها الأطفال في كل مكان الآن.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج المتميزة التي تحظى بأعلي نسبة مشاهدة منها:

برنامج الكنز

برنامج شمس لاتغيب

برنامج فزورة مع الأمورة

برنامج رياضة × رياضة

برنامج ألو طوط

برنامج ست البيت الصغيرة

برنامج بيت الحج

أهم ما قدمت قناة طيور الجنة من فيديو كليب مصور

قدمت قناة طيور الجنة باقة متنوعة من الأغاني المصوررة المخصصة للأطفال والتي تحثهم من خلالها على التعلم والمعرفة ومنها:

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على الروضة الحلوة

الغشاش

دق دق

كيف الحال

صلوا صلوا

ياليلة دانة

نجحنا تخرجنا

بابا تلفون

تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات 2019

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح/ الاستقطاب نايل سات 11315 27500 3/4 عمودي نايل سات 11785 27500 3/4 عمودي نايل سات 11258 27500 3/4 أفقي

موقع الإلكتروني لقناة طيور الجنة 2019

قناة طيور الجنة الفضائية من أهم القنوات المتخصصة في عالم الأطفال المليء بالإثارة والتشويق والمتعة، مما جعلها تتميز بموقعها الرسمي عبر اليوتيوب “you tube” ومواقع التواصل الاجتماعي، لعرض آخر مستجدات برامجها من خلال هذا الموقع المتميز، ولمشاهدة أروع ما قدمت القناة من أغاني محببة لجميع الأطفال، ويمكنكم الآن دخول على:

سنقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد قناة طيور الجنة، فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.