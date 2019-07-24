تردد قناة اون سبورت ON SPORT اتش دي بجودة عالية مباراة الأهلي والمقاولون العرب على النايلسات 2019

نتابع من جديد تردد القنوات العربية والعالمية المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية، بمختلف أنواعها حيث نتابع اليوم تردد قناة اون سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات، ويبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد اون سبورت، من أجل متابعة أفضل المباريات للأندية الرياضية، في مختلف المباريات العالمية والعربية، تردد قناة اون سبورت.

ونحاول معكم خلال السطور القليلة القادمة التعرف على أحدث تردد قناة اون سبورت، مع نبذة تعريفية عن القناة وأهم برامجها، والبطولات العالمية التي تنفرد القناة بنقلها حصريا.

قناة اون سبورت

قناة اون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية على النايلسات، مالكها شركة الإعلام العربي، يتم التقاط بثها عبر القمر الصناعي في مصر والدول العربية الأخرى، تميزت قناة اون سبورت بعرضها الحصري للمضمون الرياضي من خلال امتلاكها للحق الحصري لعرض بعض المباريات في الدوريات الرياضية المختلفة، مثل مباريات الدوري المصري.

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ونتيجة للشعبية الساحقة التي نالتها قناة اون سبورت الرياضية، تم انطلاق البث لقناة اون سبورت الثانية في عام 2019، حيث عملت على نقل مباراة النجوم وسموحة، وتم اطلاق قناة اون سبورت الثانية لتخفيف الضغط على اون سبورت الأولى، وذلك عن عرض أكثر من مباراة في وقت واحد.

تردد قناة اون سبورت

القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات اون سبورت 10853 27500 أفقي 6/ 5

كيفية ضبط تردد قناة اون سبورت

برامج قناة اون سبورت الرياضية

البرنامج الرياضي استاد مصر.

العين الثالثة، والمزيد من البرامج الرياضية الأخرى.

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