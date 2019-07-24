update ضبط تردد لقناة النيل سبورت الرياضية nile sport 2019 على النايلسات مباراة الزمالك والاسماعيى

ننقل لكم تردد القنوات الرياضية على النايلسات والعربسات، ومن بين تلك القنوات النيل الرياضية، تعد قناة النيل سبورت الرياضية واحدة من القنوات المصرية التابعة لشبكة قنوات النيل واتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تعد أقدم القنوات الرياضية التي تهتم بنقل الأحداث الرياضية الهامة، وخاصة أخبار الدوري المصري، ويتم اطلاق قناة النيل سبورت من خلال القمر الصناعي نايلسات مجانا بدون تشفير أي يمكن لجميع محبي الكرة من استقبال تردد القناة، تردد قناة النيل سبورت.

حيث نتابع اليوم عبر شاشة قناة النيل سبورت، واحد من أهم المباريات الرياضية في الدوري المصري، والتي تسمى بمباراة الحسم، والتي ستقام بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، والتي يتنافس كل منهما فيها للحصول على اللقب.

انطلق البث لقناة النيل سبورت الرياضية منذ عام 1998، فقامت بنقل مباريات الدوريات الرياضية، ومباريات كأس العالم، وتفيات كأس أمم أفريقيا، ويعمل القائمون على القناة منذ انطلاقها على التطوير من عمل القناة وجودة الصوت والصورة، مما جعلها تتميز بمكانة مرموقة عند الجماهير الرياضية المختلفة.

تردد قناة النيل سبورت

للتمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم على قناة النيل الرياضية، يمكنكم متابعبنا ضبط تردد القناة على التردد التالي

القمر التردد الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايلسات 11842 H 4/ 3 27500

برامج قناة النيل الرياضية

تقوم قناة النيل الرياضية بعرض العديد من البرامج الرياضية الهامة والتي تهم المواطن الرياضي، ومن بين تلك البرامج ما يلي: