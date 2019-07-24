ضبط تردد قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية time sport على النايلسات 2019

نتابع من جديد تردد القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية، سواء كانت المشفرة أو المجانية المفتوحة على قمر النايلسات والأقمار الصناعية الأخرى، ونتابع تردد القنوات الرياضية المفتوحة، حيث ننقل لكم تردد قناة تايم سبورت الأرضية، القناه الرياضية الأولى منذ بداية كأس الأمم الأفريقية وحتى مباراة اللقاء النهائي اليوم بين الجزائر والسنغال، تردد قناة تايم سبورت.

من أجل متابعة أفضل لأعظم المباريات الرياضية في تلك الأيام، حيث مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تم انطلاقها خلال شهر يونيو الجاري، حيث حرصت الهيئة الوطنية للاعلام على امتاع المشاهد الرياضي بنقل أحداث المباريات بين الاندية الرياضية المختلفة، من خلال التعاون مع المجموعة الخاصة باعلام المصريين، ببث قناة تايم سبورت على الرقم الألأرضي وعبر النايلسات.

هذا وقد بدأت التجهيزات لاعلان انطلاق بث قناة تايم سبورت، عقب الاعلان عن فوز مصر باستضافة مباريات كأس الامم الأفريقية، حتى تم الإعلان عن انطلاقها في الخامس والعشرون من شهر مايو 2019، علاوة على ضبط جودة الاستقبال الأرضي للقناه.

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ونتابع اليوم عبر شاشة قناة تايم سبورت واحدة من أهم مباريات كأس الأمم الأفريقية حيث يلتقي فريقي تونس ونيجيريا بعد قليل، وتقوم القناة بنقل أحداث المباراه.

تردد قناة تايم سبورت

التردد الارضي UHF 32

تردد النايلسات 11449 معدل الترميز 27500

من أجل التمتع بمتابعة مباريات كأس الامم الأفريقية 2019، يمكنكم ضبط الإريال الأرضي و جهاز الاستقبال على الترددات التالية، وفي حالة التعثر في استقبال القناة، يمكنكم استدعائ المتخصص الفني لاجهزة الاستقبال، ويمكنكم ترك التعليقات الخاصة بالاستفسار عن تردد القنوات الرياضية الأخرى في اسفل المقال وسيتم الرد عليها.