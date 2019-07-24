تردد قناة CBC Sofra 2019 على القمر الصناعي نايل سات | اهم البرامج التي تعرض من خلال القناة

قناة CBC Sofra 2019 من القنوات المتميزة في مجال الطبخ، حيث يشاهدها العديد من سيدات الوطن العربي، ولم تقتصر على مشاهدات السيدات فقط، بل يتابعها الكثير من الرجال أيضاً، نظراً للبرامج المتعددة والمتنوعة في مجال المطبخ والأطعمة، التي يقدمها العديد من مقدمي البرامج ذات المهارة الفائقة في إعداد الأطعمة والوجبات المختلفة.

أحدث تردد قناة CBC Sofra 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

أصبحت قناة CBC Sofra في وقت قصير من أشهر وأفضل القنوات الفضائية، التي تهتم بصناعة الأطباق اللذيذة الشهية، لهذا نالت على إعجاب معظم مشاهديها من الوطن العربي، وليس في مصر فقط، لهذا قررت إدارة القناة على تحديث تردد CBC Sofra، حتى يحظى كل المتابعين من الرجال والنساء، بمشاهدة ممتعة مع جودة صوت وصورة بشكل أوضح، في ظل التطور التقني في عالم الترددات، وتحويلها من تقنية SD، إلى HD، التي تتميز بجودتها العالية في مظهر الصورة والصوت.

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11488 27500 أفقي (H) 6/5

التردد الجديد قناة سي بي سي سفرة 2019 عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح 11390 27500 أفقي (H) 4/3

أهم البرامج التي تعرضها قناة سي بي سي سفرة 2019

كما عودتنا قناة سي بي سي سفرة على تقديم أفضل البرامج، من خلال أفضل الطباخين المتميزين، حيث يقوموا بإعداد أشهى الوجبات من بلاد مختلفة، والتي تهم كل ربة منزل، كي تتعلم طرق إعداد تلك الأطعمة بالشكل الصحيح، ومن هذه البرامج: