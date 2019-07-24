تردد قناة العراقية الرياضية Iraqiya Sports 2019 الجديد على النايلسات

نتابع تردد القنوات العراقية على النايلسات، كما نعرض لأهم القنوات الأكثر بحثا على التلفزيون العراقي، ومن بين تلك القنوات قناة العراقية الرياضية، والتي تحظى باهتمام بالغ من قبل الشعب العراقي وخاصة محبي الكرة العراقية، تردد قناة العراقية الرياضية.

ونتابع معكم من خلال السطور القليلة القادمة نبذة مختصرة عن قناة العراقية الرياضية، والبرامج التي تقدم عبر شاشتها بالإضافة إلى تردد قناة العراقية الرياضية.

قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية، واحدة من أهم القنوات الفضائية على النايلسات والتي تبث على التلفزيون العراقي، تأسست القناة في عام 2005، وامتلكت القناة الحق الحصري في نقل و إذاعة مباريات الدوري العراقي الممتاز، بعد ما كانت قناة النهرين تقوم ببثه، إلا أن القناة رفضضت في البداية، حتى تم اغلاق قناة النهرين، وبذلك تمكنت قناة العراقية الرياضية في الحصول على الحق الحصري لنقل الدوري وحدها.

Advertisements

تهتم القناة بنقل جميع الأحداث والأخبار التي تهم الأندية والمنتخبات العراقية، كما تعمل على نقل المباريات الهامة لها سواء كانت الةدية أو الدورية، وتمتلك القناة من 5 إلى 6 استديوهات تحليلية لنقل وتحليل أحداث المباريات.

تردد قناة العراقية الرياضية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايلسات 12562 27500 6/ 5

قد يهمك أيضا:

برامج قناة العراقية الرياضية

برنامج برلمان الرياضية.

برنامج الاستوديو التحليلي.

برنامج أنت الحكم.

برنامج الدوري.

برنامج اوربيات.

برنامج معايشة رياضية.

وفي حالة حدوث أي تغيير في تررد قناة العراقية الرياضية الموجود في الجدول، سيتم تحديث الجدول فورا، كما نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم بشأن تردد القنوات الأخرى الذي ترغبون في معرفته.