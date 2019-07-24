الآن تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات…. تحديث يوليو 2019

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تعد قناة روتانا سينما المتخصصة في عرض الأفلام العربية واحدة من أهم القنوات التليفزيونية في مصر والوطن العربي، حيث تتصدر قائمة القنوات الأكثر مشاهدة لما تعرضه من أفلام جديدة وحصرية لم تعرض من قبل على شاشة التليفزيون.

تشترك قناة روتانا سينما مع مجموعة قنوات أخرى مختلفة التخصصات والفروع الإعلامية وتندرج جميعها ضمن مجموعة قنوات روتانا.

تردد قناة روتانا سينما

تتميز قناة روتانا سينما عن غيرها من قنوات الأفلام الأخرى بالمحتوى الذي تحرص دائمًا على تنقيته حتى يتناسب مع جميع فئات المجتمع العربي وتهتم بأن يكون مناسبًا للمشاهدات العائلية، كما اشتهرت بإمكانيتها الفريدة في عرض الأفلام الحصرية بعد موسم واحد من عرضها في السينما.

تحرص قناة روتانا سينما عن التجديد الدائم للمحتوى الذي تقدمه حيث تجمع بين المحتوى الكوميدي المحبب للجميع، وكذلك أفلام الدراما حتى تتناسب مع كافة الأذواق.

واشتهرت قناة روتانا سينما بين كافة مشاهدين القنوات التليفزيونية بشعارها المميز “مش هتقدر تغمض عنيك” حتى أصبح مرتبط ارتباط كامل بالقناة عند كل من يسمعه مما ساعد في انتشار القناة بين المشاهدين في مختلف الدول.

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مجموعة قناة روتانا على الأقمار الصناعية

تبث مجموعة قنوات روتانا على الأقمار الصناعية المختلفة بصورة مجانية دون تشفير أو تشويش مما أدى إلى زيادة الثقة لدى متابعى القناة وكذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاهدة.

تشترك قناتين متخصصتين في الأغاني مع قناة روتانا في سينما في نفس التردد وهم قنوات روتانا الغنائية وروتانا كليب.

تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية



يمكنك مشاهدة قناة روتانا سينما من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد القناة للحصول على القناة وإمكانية متابعتها بصورة صحيحة وبجودة عالية دون تقطيع أو تشفير أو تشويش.