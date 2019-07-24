موعد مباراة الاهلي والمقاولون والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء بالترددات المرتقب في الدوري المصري...

نتابع معكم من خلال هذا المقال موعد مباراة الاهلي والمقاولون والتي تعتبر من آخر مراحل ومحطات المارد الأحمر حامل اللقب في الحفاظ والظفر باللقب المفضل له وهو لقب بطولة الدوري لعام 2018/2019، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي المقاولون العرب في ستاد برج العرب بالاسكندرية، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز وروابط معرفة الترددات حتي يتسني لكم مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون وجميع الاستوديوهات التحليلية عن الماتش القادم.

كان من المقرر أن يقام ماتش الاهلي والمقاولون العرب في ذلك المعاد من قبل أمم أفريقيا مصر 2019 من خلال إتحاد الكورة، ومن المتوقع أن تكون المباراة على أشدها من الإثارة لأنها سوف تؤثر على بطل الدوري المصري حيث ينافس نادي الزمالك صاحب المركز الثالث حالياً النادي الأهلي على لقب الدوري المصري نسخة 2018/2019.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون

تم تحديد موعد مباراة الاهلي والمقاولون خلال الشهر الماضي قبل أن تبدأ منافسات البطولة الافريقية، وتم تحديد هذا الموعد بناء علي أن المنتخب المصري سيكون متأهل للنهائي، وخلال الاسبوع الجاري يشهد عشاق الكرة المصرية العديد من مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة، وأهمها مباراة الاهلي والزمالك التي تقام قريبا، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في هذه المقالة.

ويسعى فريق ذئاب الجبل المقاولون العرب في إحداث المفاجأة وتحقيق الإنتصار على النادي الأهلي والذي سوف يخدم كثيراً مصالح وآمال نادي الزمالك في الحصول على بطولة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الاهلى اليوم

يقام ماتش الاهلي والمقاولون العرب خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تم تحديد موعد مباراة الاهلى اليوم ليكون في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الاهلى القادمه فى الدورى المصرى عبر شاشات أون سبورت الحاصلة على حقوق الدوري المصري بالكامل، بالإضافة إلى التلفزيون الأرضي المتمثل في قناة النيل الرياضية وسوف تقام المباراة المؤجلة من الجولة ال33 في يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019، قم بتنزيل القنوات الناقلة للقاء المرتقب حتي يتسني لكم مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بأعلي جودة.

حول الفريقين في ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في بطولة الدوري المصري برصيد 74 نقطة يتصدر قائمة هدافي الفريق المغربي وليد أزارو بينما يتصدر قائمة صناعة الأهداف التونسي علي معلول برصيد 7 أهداف كاملة، بينما على الجانب الأخر يحتل المقاولون العرب “ذئاب الجبل” المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز بعدد من النقاط 48 نقطة ويتصدر قائمة هدافي الفريق وهدافي بطولة الدوري أحمد علي كامل برصيد 18 هدف وتصدر اللاعب لويس هنستروزا قائمة صانعي أهداف المقاولون برصيد 8 أهداف.

قائمة الاهلي امام المقاولون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف. الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي. وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر. وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع عدم إجراء الكابتن عماد النحاس الكثير من التعديلات على تشكيلة المقاولون العرب في ما عدا مشاركة طاهر محمد طاهر تكون في محل شك، بينما على الجانب الآخر التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كامل الصفوف هو:محمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، وأحمد فتحي، وفي خط الوسط كل من عاشور والسولية، وصناعة اللعب كل من أجاي، صالح جمعة، وليد سليمان، في الهجوم (وليد أزارو أو مروان محسن)