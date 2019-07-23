” حدث الآن ” تردد قناة إم تي في لبنان MTV LEBANON على النايل سات_ العرب سات HD

قناة إم تي في لبنان من القنوات الشهيرة التي اتخذت مكاناً بين الفضائيات العربية بمجموعة من البرامج والمسلسلات المصرية والمسلسلات الخليجية والبرامج المميزة التي تعرض على MTV LEBANON لذى يبحث الجميع في الوطن العربي عن تردد قناة إم تي في لبنان، MTV LEBANON لمتابعة برامج القناة الترفيهية و والحوارية والبرامج الثقافية التي يقدمها نخبة من المذيعين والمذيعات العرب، نقدم لكم اليوم تردد القناة كي تستقبل MTV LEBANON أو تقوم بتحديث إم تي في لبنان بالترددات الحديثة على المستقبلات الرقمية المنزلية.

تردد قناة MTV LEBANON الشرق الأوسط عرب سات

في الصورة السابقة تردد قناة إم تي في على القمر العربي العرب سات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا لذا قم بضبط جهازك إن كنت من المقيمين ضمن تلك المناطق التي تستقبل التردد.

تردد قناة MTV LEBANON على النايل سات

أعلاه هو تردد القناة اللبنانية قناة إم تي في لبنان MTV LEBANON على قمر النايل سات وأي كان نوع المستقبل الرقمي خاصتك يمكنه التقاط التردد بسهولة متناهية نظراً لقوة القناه وتواجداها على القمرين العرب سات والنايل سات.

Advertisements

برامج قناة MTV LEBANON

هناك العديد من البرامج التي تقدمها إم تي في لبنان على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات ومنها برنامج تحقيق والذي يتناول قضيه يهتم لها الشعب اللبناني وهو يحاول إظهار بعض المشكلات الداخلية.

برنامج متلك متللي: وهو برنامج أسبوعي اجتماعي يتناول قضايا مجتمعية عدة.

برنامج ذا ستار من حرص القناة على تصدير رواد الأعمال لما لإلقاء الضوء على الشركات الناشئة من تأثير إيجابي كان برنامج THE STAR .

برنامج هيك منغني تقديم المطربة مايا دياب وهو لإظهار الفن والغناء لعشاق الطرب والموسيقى العربية.