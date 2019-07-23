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تردد قنوات ام بي سي mbc في مصر والسعودية وموعد تقديم فيلم Friends with Kids على تردد قناة ام بي سي...

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تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.

هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى إعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.

تردد قناة ام بي سي

القمر التردد الاستقطاب معامل الخطأ معدل الترميز
نايل سات 11470 عمودي 5/6 27500
عرب سات 11270 عمودي 5/6 27500

تردد قناة ام بي سي ماكس

القمر التردد القطبية معامل التصحيح
نايل سات 11938 V 3/4
عرب سات
 		11919 v 3/4

تردد قنوات mbc ام بي سي

ا تردد قنوات ام بي سي mbc

جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس

فيما يلي عرض لمواعيد جميع أفلام قناة ام بي سي ماكس اليوم

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Atonement 11:29pm
Scoop with Raya 01:28am
St. Vincent 02:04am
Morning Glory 03:59am
Playing for Keeps 06:00am
Friends with Kids 07:54am
Entertainment Tonight 09:40am
Manchester by the Sea 10:00am
August: Osage County 12:29pm
St. Vincent 02:35pm
The Disappearance of Eleanor Rigby: Her 04:25pm
The Disappearance of Eleanor Rigby: Him 06:00pm
Hollywood Buzz 07:33pm
Atonement 07:59pm
O 09:59pm
August: Osage County 11:30pm

وللمزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس يمكنكم متابعة هذا الموضوع.

تردد قناة ام بي سي بوليود

التردد القمر الصناعي القطبية معامل التصحيح
11938 نايل سات أفقي 5/6

 تردد قناة ام بي سي 4

القمر التردد الاستقطاب FEC
نايل سات 11938 V 3/4

تردد قناة ام بي سي 2

التردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز
11470 mbc 2 نايل سات عمودي 27500

تردد قناة ام بي سي 3

تردد القناة القمر الصناعي معامل التصحيح القطبية معدل الترميز
11938 نايل سات 3/4 رأسي 27500
11919 عرب سات 3/4 أفقي 27500

تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي معامل التصويب ومعدل الترميز القطبية التردد
عرب سات 27500  5/6 عمودي 12284
عرب سات 27500  5/6 عمودي 11270
نايل سات 27500  5/6 عمودي 11476
نايل سات 27500  5/6 عمودي 11470

ولمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي اكشن يمكنكم متابعة هذا الموضوع

تردد قناة ام بي سي دراما

القناة القمر الصناعي القطبية التردد معامل التصحيح
ام بي سي دراما نايل سات V 11938 3/4
ام بي سي دراما نايل سات V 11470 5/6

بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.

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