تردد قناة الهلال السعودي Alhilal TV نايلسات تحديث يوليو 2019

نتابع من خلال عرب نيوز أقوى تردد القنوات المفتوحة على كافة الأقمار سواء المشفرة أو المفتوحة، حيث نتابع اليوم تردد إحدى القنوات الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات، تلك القناة هي قناة الهلال السعودي، فتابعونا من خلال السطور القادمة لمعرفة تردد قناة الهلال السعودي على القمر الصناعي نايلسات، تردد قناة الهلال السعودي.

كما نعرض عليكم أعزائنا الكرام متابعي عرب نيوز، نبذة مختصرة عن القناة بالإضافة إلى تردد الهلال السعودي.

قناة الهلال السعودي

قناة الهلال السعودي، واحدة من القنوات الرياضية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، والتي تمتلكها شركة تي في برو، قام باطلاقها الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، وهي ضمن القنوات السعودية التي تهتم بالشأن الرياضي، كما أنها تهتم بنقل كافة الأحداث والمباريات والأخبار الرياضية والتي تهم نادي الهلال السعودي، كما تعمل على نقل كافة الدوريات الودية لنادي الهلال.

يتم بث القناة على النايلسات على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وقد حظيت بنسبة عالية من مشجعي الهلال بالمملكة ومن باقي الدول العربية الأخرى.

تردد قناة الهلال السعودي

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الهلال السعودي ناياسات 12207 عمودي 27500 4/ 3

وفي حالة حدوث أية تغيير في تردد قناة الهلال السعودي، سيتم تحديث بيانات الجدول فورا وتعديلها إلى التردد الجديد الذي يمكن استقباله على أجهزة الإستقبال.