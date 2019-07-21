الآن| أحدث تردد قناة اون سبورت ON Sport 2019 وكيفية ضبط التردد بسهولة

تزداد عمليات البحث مؤخرًا عن تردد قناة اون سبورت وهي من ضمن مجموعة قنوات ON tv المملوكة لرجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة”، وتُعد القناة حالياً من أشهر القنوات الرياضية على الساحة الكروية، وقد حصلت قناة اون سبورت بشكل حصري على حقوق بث مباريات المنتخب المصري الودية قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2018م، إلى جانب حصولها على حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري لكرة القدم في نسخته الـ60 لموسم 2018-2019 والذي بدأ أولى مبارياته في 01-08-2018، وكذلك ستبث مباريات كأس مصر للموسم الجديد وغيرها الكثير من المباريات بشكل حصري على شاشتها، لذلك أصبحت تحظى بنسب مشاهدات عالية جداً في مصر والوطن العربي.

تردد قناة اون سبورت 2019

يتم بث قناة اون سبورت بالصيغة العادية وأيضًا بصيغة HD في مصر والدول العربية من خلال تردد واحد عبر القمر الصناعي نايل سات، فـعندما تقوموا بضبط أجهزة استقبالكم طبقًا للإعدادت الموضحة في الجدول التالي، سوف تتمكنوا من الحصول على القناة وتتمتعوا بمشاهدة المباريات التي يتم عرضها بشكل حصري على شاشتها.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 10853 أفقي (h) 27500 5/6

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كيفية ضبط تردد قناة اون سبورت

عن طريق استخدام الاعدات الموضحة في الجدول أعلاه، ومشاهدة الفيديو التالي وإتباع الخطوات به، ستتمكن من ضبط تردد قناة اون سبورت على جهازك بكل سهولة.

رجاءًا قوموا بترك تعليقاتكم إذا ما كان هناك مشكلة في تردد القناة، حتى يتم التعديل وإفادة الاخرين،

وسيوافيكم موقعكم “عرب فور نيوز” بـ اخر الأخبار المتعلقة بالرياضة في مصر،

و أي تغييرات قد تحدث في تردد قناة On Sport ، فتابعونا .