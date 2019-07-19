طريقة فك تشفير قناة الجزائر الأرضية على نايل سات PROGRAMME NATIONAL لمتابعة مباراة الجزائر والسنغال...

فك تشفير قناة الجزائر الأرضية ؛ من أكثر ما يبحث عنه عشاق الكرة في الوطن العربي في الوقت الحالي، من أجل العمل على ضبط تردد قناة الجزائر الأرضية الناقلة لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الموسم الكروي الحالي، والذي سوف يقام بين المنتخب الجزائري والسنغال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك بحضور عدد كبير من الجماهير ونجوم الكرة الأفارقة.

وحقق المنتخب الجزائري بطولة قوية للغاية، حيث نجح في حسم التأهل إلى نهائي البطولة بعدما أطاح بمنتخب كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة بعد الفوز في ركلات الترجيح، ونجح في نصف النهائي من إقصاء منتخب نيجيريا بهدفين لهدف، في مباراة قوية للغاية.

كما تمكن منتخب السنغال الأول لكرة القدم، من التأهل إلى نهائي البطولة بعدما أقصى المنتخب التونسي من نصف نهائي البطولة بهدفين لهدف، ويسعى إلى تحقيق البطولة بعد غياب طويل.

Advertisements

طريقة فك تشفير قناة الجزائر الأرضية على نايل سات

وأعلنت قناة الجزائر الأرضية، عن نقل نهائي البطولة بين الجزائر والسنغال، بعدما تحصلت على حقوق نقل 10 مباريات في البطولة ومنها النهائي ومباريات المنتخب الجزائري.

تردد قناة الجزائر الأرضية على نايل سات

يجب في بداية الأمر العمل على ضبط التردد الخاص بالقناة على الريسيفر الخاص بك.

التردد معدل الترميز الاستقطاب 11680 27500 أفقى Hor

بعد ضبط التردد نبدأ في مرحلة فك التشفير الخاص بالقناة، وذلك من خلال إدخال الشفرة الخاصة بالقناة : 1100000000000000، ويجب العمل على إدخال الشفرة من خلال البحث في جوجل عن (إدخال شفرة biss لجهاز…..) ثم نكتب اسم الريسيفر الخاص بك مكان النقط، وسوف يظهر لنا عدد من الفيديوهات التي توضح الطريقة لفك التشفير.