استقبال تردد قناة تايم سبورت البث الارضي time sport الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال نهائي افريقيا

نشرح خطوات استقبال قناة تايم سبورت البث الارضي في محافظات مصر لمشاهدة مباريات أمم افريقيا مجاناً بدون تشفير وبدون اي رسوم إضافية، نبدأ بتوضيح ما تحتاجه لتشغيل التردد الأرضي لقناة تايم سبورت وكيف تقوم بتشغيلها سواء كنت تمتلك رسيفر البث الرقمي المعلن عنه من الشركة المصرية cne أو استقبالها بدونه

تشغيل تايم سبورت البث الارضي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر عن طريقة وكيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباريات أمم افريقيا، وأوضحت عدد من المواقع المتخصصة في هذا الشأن أن قناة تايم سبورت تستقبل داخل مصر بجهاز رسيفر البث الرقمي الأرضي الذي أصبح متوافر للشراء عبر موزعين cne وجهاز الأستقبال الرقمي هو جهاز تستقبل من خلاله القنوات الأرضية المصرية بجودة عالية، ليكون بديلاً للشاشات التي لا تدعم تقنية البث الرقمي الأرضي، وهي التقنية التي بدأ استخدامها في انتاج شاشات التلفزيون عام 2016 تحديداً.

تشغيل تايم سبورت بسلك الدش

الكثير لا يمتلكون شاشات تلفزيون حديثة لتشغيل البث الرقمي لقناة تايم سبورت، ولا تسمح لهم إمكانياتهم المادية لشراء رسيفر البث الرقمي، لذلك قامت الحكومة المصرية بتوفير طريقة بديلة وهي بث قناة تايم سبورت على تردد القناة الثانية الأرضية، ليتم استقبالها بسهولة من خلال سلك الدش الساقط من طبق الأستقبال بعد الحصول على وصلة rf.

تنقل قناة تايم سبورت اليوم في الساعة التاسعة مساءاً مباراة نهائي أمم افريقيا بين الجزائر والسنغال على الهواء مباشرة.