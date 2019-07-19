تردد الجزائرية الأرضية الرياضية aljazayiriat alriyadia الفضائية نايلسات 2019

نتابع عبر عرب نيوز، تردد القنوات المشفرة والمفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية، حيث ننقل لكم تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايلسات، والتي ستنال نسبة من البحث اليوم عالية من قبل الشعب الجزائري، من أجل متابعة نهائي كأس الأمم الأفريقية، تردد الجزائرية الارضية.

وسنقدم لكم من خلال السطور القليلة القادمة، نبذة مختصرة عن قناة الجزائرية الرياضية، وتردد قناة الجزائرية الرياضية.

قناة الجزائرية الأرضية الرياضية

قناة الجزائرية الرياضية، واحدة من القنوات الرياضية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات من دولة الجزائر وعلى قمرين آخرين، كما تهتم القناة الجزائرية بالعرض المميز للمحتوى الرياضي الذي تقدمه، حيث تهتم بنقل أحداث المباريات الرياضية للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالإضافة إلى الدوريات الودية ومباريات التصفية في كأس العالم، وهي الآن تنقل الحدث الأهم لدى متابعي ومحبي كرة القدم الجزائرية، حيث تنقل مباريات المنتخب الجزائري في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة حاليا في مصر.

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كما تمكنت الجزائرية الرياضية، من الحصول على حق البث الحصري لمباريات كرة القدم لفريق محاربين الصحراء، من أجل الحصول على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجماهير الجزائرية.

ضبط شفرة قناة الجزائر الأرضية على النايلسات

تردد الجزائرية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي معدل الترميز التردد نايلسات 27500 11680 أفقي الكوم سات 3000 12240 ses 20225 12674

وسيتم البحث بدرجة عالية اليوم عن تردد الجزائرية الرياضية، حيث ستقوم اليوم بنقل أحداث مباريات اللقائ النهائي في كأس الأمم الأفريقية بين فريقي الجزائر والسنغال.