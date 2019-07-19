تردد قناة الجزائرية الرياضية علي النايل سات لنقل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 مباراة الجزائر...

تقام اليوم مباراة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 مباراة الجزائر والسنغال ولذلك ننشر لكل محبي الساحرة المستديرة تردد قناة قناة الجزائر الارضية programme national حيث ازداد البحث للاستحواذ علي القناة من أجل مشاهدة المباراة بدون تقطيع أو تشويش علي التليفزيون، نظرًا لأنها تنقل مباريات كأس الأمم الافريقية المقامة علي الأراضي المصرية.

مباراة الجزائر والسنغال مباشر

وتقم اليوم يوم الجمعة 19 يوليو تقام المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على الأراضي المصرية علي ملعب القاهرة الدولي، وسوف ننتظر معكم المباراة ونتابع أخر التطورات الخاص بها.

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تردد قناة الجزائرية الرياضية علي النايل سات

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11679 (h) 27500 – 5/6 نايل سات hd 11679 (h) 27500 – 5/6

هذا وقد أعلن التليفزيون الجزائري علي الترددات الجديدة والتي من خلالها الحصول علي القناة بكل سهولة بعد تغير الترددات القديمة والتي أصبحت ضعيفة للغاية، ولكن مع الترددات الجديدة يمكنك الحصول علي القناة بدقة عالية بدون تقطيع أو تشويش علي أجهزتكم.