استقبال تردد القناة الارضية الجزائرية

نقدم لكم من خلال هذا المقال تردد القناة الارضية الجزائرية الجديد لمشاهدة مباراة نهائي أمم أفريقيا مصر 2019 وهي مباراة الجزائر والسنغال المرتقبة والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم،ويمكنكم استقبال تردد قناة بروجرام ناسيونال Programme National Algeria التي أعلنت من خلال شاشتها أنها سوف تذيع مباراة الجزائر اليوم ضد منتخب السنغال بالتشفير،وسنتابع معكم أهم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال في هذه المقالة ورابط معرفة نتيجة مباراة اليوم فور الإعلان عنها رسميا، كما تتابعون موعد مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا في هذه المقالة.

وقدمت قناة الارضية الجزائرية مباشر الكثير من الخدمات لشعب الجزائر مثل إذاعتها لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 وأيضاً مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وكما تعرض العديد من مباريات المنتخب في البطولات الأخرى مثل بطولة الأمم الأفريقية “كان مصر 2019” فقد عرضت مباريات للمنتخب من دور المجموعات والأدوار الإقصائية بداية من دور ال16 إلى دور نصف النهائي والمباراة الشهيرة ضد منتخب نيجيريا.

تردد القناة الارضية الجزائرية

تردد القناة الارضية الجزائرية القمر الصناعي الإستقطاب الترميز معامل التصحيح 12674 قمر SES أفقي 20255 3/4 12240 الكوم سات alcom sat أفقي 30000 3/4 11680 النايل سات nile sat أفقي 27500 3/4

موعد مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا

10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

7 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9 مساء بتوقيت مصر

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جمال بلماضي

كان جمال بلماضي لاعب كرة قدم سابق في وسط الملعب قبل أن يصبح مدرباً من أغسطس 2018 وتم تعينه خلفاً لرابح ماجر، ويبلغ من العمر 43 عام، حيث إستطاع أن يقود منتخب الجزائر في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا “كان مصر 2019” بعد أن حل الجزائر الأول على مجموعته ثم قاد المنتخب من دور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية أن يحل أولاً على المجموعة بـ9 نقاط كاملين ثم قاد المنتخب للعبور من دور ال16 مروراً بدور ال8 ثم نصف النهائي ثم إلى النهائي أمام منتخب السنغال، وقد وعد جمال بلماضي الجمهور الجزائري بأن يحضر البطولة إلى الأراضي الجزائرية مرة آخرى بعد غياب دام أكثر من ربع قرن.

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