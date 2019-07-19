تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX شاهد مباراة نهائي كأس أمم افريقيا “كان مصر 2019”...

نقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX والتي سوف تذيع يوم الجمعة الموافق 19/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وهي مباراة الجزائر والسنغال النهائية ،لذا سنقدم لكم تردد قناة بي ان سبورت ماكس على النايل سات التي سوف تغطي أجواء النهائي المقام على الأراضي المصرية في ستاد القاهرة الدولي وسوف يشهد النهائي مساندة جماهيرية من جانب الجمهور المصري وبعض الجاليات العربية الآخرى مثل جمهور منتخب تونس وجمهور منتخب المغرب الذي لم يسافر إلى بلاده لمتابعة باقي البطولة لمنتخب محاربي الصحراء العربي الشقيق لتحقيق اللقب الأفريقي.

وتقوم العديد من القنوات الرياضية بنقل مباراة نهائي امم افريقية وعلي رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS وتحديدا قناة beIN SPORTS MAX الاولي والثانية، تابع المقالة لمعرفة تردد قناة بي إن سبورت ماكس لمتابعة أحداث أهم مباريات اليوم

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX

تعتبر جزء من سلسلة قنوات بي إن وتم إضافتها نظراً لزيادة المحافل الرياضية التي تغطيها سلسلة القنوات وتتميز القنوات الخاصة بشركة بي إن سبورت بأن تغطيتها دائماً تكون في جودة الHD بالإضافة إلى أن جميع محللين القناة على أعلى مستوى سواء كانوا في مجال كرة القدم أو مجال كرة التنس أو أي مجال أخر، وسنتابع معكم تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX نايل سات وسهيل سات في هذه المقالة

مباراة نهائي كأس أمم افريقيا الجزائر والسنغال

تنقل قناة بى ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD AR مباراة نهائي كأس أمم افريقيا الجزائر والسنغال وتبدأ المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة وسنتابع معكم موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم

الجزائر VS السنغال

7:00 م بتوقيت غرينيتش

8:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

9:00 م بتوقيت مصروالسودان

10:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والاردن

11:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تردد قناة بي ان سبورت ماكس على النايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب القناة نايل سات 11245 27500 V HD MAX 1 نايل سات 12245 27500 V HD MAX 4 نايل سات 12264 27500 V HD MAX 2 نايل سات 12264 27500 V HD MAX 3

كأس أمم إفريقيا 2019

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سنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة كأس أمم إفريقيا 2019 رسميا فور انتهتء المباراة المرتقبة، تابع المقالة الآن واحصل علي تردد قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS لمتابعة أحداث المباراة بث مباشر.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس على سهيل سات

سهيل سات 11585 27500 V HD MAX 1 سهيل سات 11623 27500 V HD MAX 2 سهيل سات 11642 27500 H HD MAX 3 سهيل سات 11566 27500 H HD MAX 4

مباراة نهائي الأمم الأفريقية “كان مصر 2019”

ينتظر العالم كله مباراة نهائي الأمم الأفريقية المرتقب وخاصة القارة السمراء ما بين أسود التيرانجا ومحاربي الصحراء كل منتخب بقيادة نجمه الأول رياض محرز أمام ساديو ماني وكل منتخب يأمل في تحقيق اللقب الغالي

تابع ايضا

حيث إجتاز كل منتخب الكثير من المراحل الصعبة في الأدوار الإقصائية حيث إستطاع منتخب الجزائر إقصاء منتخب غينيا في دور16 ثم بعدها واجه منتخب الأفيال وإستطاع إقصائه بعد الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية ثم في نصف النهائي مباراة دراماتيكية استطاع رياض محرز إقصاء نسور نيجيريا في آخر ثواني المباراة أما على الجانب الآخر إستطاع منتخب السنغال من إقصاء منتخب أوغندا العنيد ومنتخب بنين وتونس بعد مباراة قوية بينهما وفي نهاية كل الأماني لمنتخب الجزائر العربي الشقيق بتحقيق اللقب الأفريقي الغائب عنهم لسنوات.