تردد قناة النجاح An-najag nbc الفضائية الفلسطينية نايلسات 2019

تردد قناة النجاح على النايلسات في تحديث يوليو 2019، نتابع تردد القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية، ونحن بصدد الحديث عن القناة الإخبارية الفلسطينية النجاح، نتابع تررد القناة، كما نقدم عرضا للعديد من البرامج التي تقدم عبر شاشة قناة النجاح فكونوا معنا، تردد قناة النجاح.

فقط كل ما عليك، هو التعرف على تردد قناة النجاح ثم ادخاله على أجهزة الإستقبال والتقاط الإشارة الخاصة بالقناة.

قناة النجاح

قناة النجاح إحدى القنوات الفلسطينية المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات، والتي تهتم بنقل الأوضاع الراهنة على الأراضي الفلسطينية، وتقوم بعرض البرامج التي تتطرق إلى المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيين وتعمل على حلها، بالإضافة إلى البرامج التي تهتم بشؤون المرأة والمنزل، تميزت القناة بطابعها الإجتماعي حيث تعمل على استضافة أفضل الأطباء، من أجل تقديم النصائح ونشر الوعي الصحي بين المواطنين الفلسطينيين.

تردد قناة النجاح

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايلسات 12646 H 27500 6/ 5

برامج قناة النجاح الفضائية