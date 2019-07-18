تردد قناة ام بي سي العراق mbc iraq 2019 الجديد تحديث يوليو على النايلسات

متابعة لتردد ام بي سي العراق، حيث نتابع من جديد من خلال عرب نيوز تردد القنوات الفضائية المجانية المفتوحة على النايلسات،والقنوات المشفرة والتي تلقى اهتماما بالغا من قبل محبي ومتابعي الشاشة التلفزيونية للوقوف على كل ما هو جديد في عالم الفضائيات، ونتطرق في مقالنا هذا للحديث عن تردد قناة ام بي سي العراق 2019.

قناة ام بي سي العراق

تعد قناة ام بي سي العراق من القنوات بالغة الأهمية نظرا للمحتوى الهادف الذي تقوم بنقله للمشاهد العربي والعراقي خاصة، والتي تعد بمثابة الطفرة الإعلامية العراقية، هذا وقد تم اعلان انطلاق بث قناة ام بي سي العراق في فبراير 2019 من خلال مالكها تلفزيون الشرق الأوسط ويديرها أوس الشرقي، وتبث القناة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التردد الذي سنورده لحضراتكم لاحقا.

وحرصا من شبكة ام بي سي مصر الأم على الإهتمام بالمواطن العراقي، قامت الشركة بالإعلان عن انطلاق بث قناة mbc iraq، من أجل المساعدة في نقل الدراما العراقية الهادفة والمحتوى المعرفي البناء، مما ساعد على انتشار القناة بصورة واسعة المدى واهتمام من قبل الجمهور العراقي العريض.

تردد قناة ام بي سي العراق

هذا ويتم بث قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي نايلسات، من خلال صيغتي الHD وSD حرصا منها على توافر القناة عند جمهور عريض من المواطنين، كما جمعت القناة بين المحتوى الثقافي والإخباري والترفيهي والدرامي، مما جعل الكثير من المواطنين يلجئون للبحث عن تردد قناة ام بي سي العراق.

صيغة القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التعديل HD نايلسات 12226 أفقي 27500 6/ 5 QPSK/DVB-S SD نايلسات 11938 عامودي 27500 6/ 5 QPSK/DVB-S

من خلال موقعنا، يمكنكم التعرف على التردد الصحيح لقناة ام بي سي العراق، ومن أجل التمتع بمتابعة أهم البرامج والأعمال الدرامية في العراق من خلال شاشة قناة ام بي سي العراق، يمكنكم ادخال التردد بشكل صحيح من خلال التردد المناسب ووفقا للمنطقة الجغرافية المناسبة.