الآن تردد قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية time sport الناقلة مباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم...

تردد تايم سبورت، متابعة متميزة وقوية لتردد القنوات المفتوحة والمشفرة على النايلسات والعربسات، ونحن نتابع اليوم تردد قناة تايم سبورت القناة الرياضية التي امتازت بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة للتعرف على تردد قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية.

من أجل متابعة أفضل لأعظم المباريات الرياضية في تلك الأيام، حيث مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تم انطلاقها خلال شهر يونيو الجاري، حيث حرصت الهيئة الوطنية للاعلام على امتاع المشاهد الرياضي بنقل أحداث المباريات بين الاندية الرياضية المختلفة، من خلال التعاون مع المجموعة الخاصة باعلام المصريين، ببث قناة تايم سبورت على الرقم الألأرضي وعبر النايلسات.

هذا وقد بدأت التجهيزات لاعلان انطلاق بث قناة تايم سبورت، عقب الاعلان عن فوز مصر باستضافة مباريات كأس الامم الأفريقية، حتى تم الإعلان عن انطلاقها في الخامس والعشرون من شهر مايو 2019، علاوة على ضبط جودة الاستقبال الأرضي للقناه.

Advertisements

ونتابع اليوم عبر شاشة قناة تايم سبورت واحدة من أهم مباريات كأس الأمم الأفريقية حيث يلتقي فريقي تونس ونيجيريا بعد قليل، وتقوم القناة بنقل أحداث المباراه.

تردد قناة تايم سبورت

التردد الارضي UHF 32

تردد النايلسات 11449 معدل الترميز 27500

من أجل التمتع بمتابعة مباريات كأس الامم الأفريقية 2019، يمكنكم ضبط الإريال الأرضي و جهاز الاستقبال على الترددات التالية، وفي حالة التعثر في استقبال القناة، يمكنكم استدعائ المتخصص الفني لاجهزة الاستقبال، ويمكنكم ترك التعليقات الخاصة بالاستفسار عن تردد القنوات الرياضية الأخرى في اسفل المقال وسيتم الرد عليها.