الارشيف / ترددات

استقبل تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية “HD” عالية الجودة Yarmouk TV

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV الجديد بعد التعديل الأخير والتي قامت مؤخراً بنقل  المسلسل التركي التاريخي مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والعديد من الأعمال الدرامية المتميزة، فالتردد بعد التعديل هو نفس التردد ولكن بتقنية اتش دي HD عالية الجودة، وهذا يتطلب من متابعي ومشاهدي القناة توفر جهاز استقبال وشاشة عرض تدعم تقنية HD، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على مواعيد عرض الأعمال الدرامية الأخرى.

أما عن قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV فهي من القنوات التي تبث محتواها من المملكة الأردنية، ونالت القناة شهرة كبيرة ببثها لمسلسل قيامة ارطغرل خاصة الجزء الخامس من المسلسل ذو الأحداث المثيرة، ويمكن مشاهدة القناة بالتقنية الجديدة في جميع البلدان العربية بجودة مشاهدة فائقة بدون انقطاع أو تشوبش.

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح
قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

  • برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات
  • برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل
  • برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد
  • برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها
  • برنامج بيتكم عامر
  • برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب

Advertisements

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك Yarmouk TV

مواعيد عرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة اليرموك

مواعيد عرض مسلسل قيامة ارطغرل على قناة اليرموك Yarmouk TV الحلقة 146

مسلسل كوت العمارة على تردد قناة اليرموك أتش دي HD

السبت عند الساعة 21:00
يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مسلسل عبد الحميد الثاني على تردد قناة اليرموك

مسلسل عبد الحميد الثاني على تردد قناة اليرموك

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

برنامج استوديوهات اليرموك

برنامج استوديوهات اليرموك

قد يهمك التعرف على:

تردد قناة الكأس القطرية Al Kass TV

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا