إشارة تردد قناة دعوة الفضائية الجديد .. ترددات قناة TRT1 LIVE على نايل سات

تردد قناة دعوة والتي قامت بعرض حلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، أما عن قناة دعوة فهي في الأساس وتقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفته مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوية.

وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.

تردد قناة دعوة 2019

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الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية

التردد 110544معامل الترميز 30000

الاستقطاب V

القمر Türksat 42°E

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