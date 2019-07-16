ترددات جميع قنوات القمر نايل سات “تحديث يوليو 2019”

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الواسعة الانتشار بين الأقمار التي يتابعها المواطن العربي على امتداد رقعة البلدان العربية، وقد لاحظنا تعاظم البحث عن تردد واحد يحمل وينزل جميع القنوات، نعم هناك تردد سحري يمكن بتحميله أن تستمتع بجميع قنوات النايل سات دون عناء متابعة تحميل الترددات، حيث استطاع القمر الصناعي المصري نايل سات بتقنيته العالية وتغطيته مساحة جغرافية كبيرة أن ينال ثقة القنوات العربية التي تبث من خلال قمر نايل سات وغيرها من القنوات الأوروبية والأسيوية والأفريقية، ولذلك كانت متابعة قنوات النايل سات من المشاهدين عظيمة وكبيرة، فالقمر الصناعي المصري نايل سات هو الأكثر حظاً في المشاهدة لدى المواطن العربي،

ولجميع ما سبق ذكره وجدنا لزاماً علينا إعداد هذا التقرير الخاص بجميع ترددات القمر نايل سات، ومن خلال هذا التقرير والفيديو المرفق به سنجد أسهل وأيسر طريقة يمكن من خلالها تنزيل وتحميل جميع ترددات القمر الصناعي المصري نايل سات خلال ثواني معدودة بسهولة ويسر.

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط القمر

يجب علينا حتى نتمكن من التقاط القمر نايل سات اتباع الخطوات التي سنقوم بشرحها من خلال هذا التقرير، وذلك حتى يتمكن متابعينا الكرام من الحصول على أفضل مشاهدة ممكنة، وكذلك حتى يتم تحميل جميع القنوات بلا استثناء، فيجب أولا اتباع التالي:

بعد التوجيه الصحيح لطبق الاستقبال بواسطة الفني المتخصص في ذلك والحصول على أقوى وأجود إشارة، فهناك خطوة أخرى هامة وهي نوع السلك المستخدم الواصل بين الطبق والرسيفر، فيجب استخدام افضل أنواع الأسلاك النحاسية ولا يقل الأوم عن 75، كما يجب اختصار المسافة وطول السلك بين الطبق والرسيفر قد الإمكان، فكلما قلت المسافة زادت قوة الإشارة وجودة المشاهدة.

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يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500

تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

ويلاحظ أن ضبط الترددين السابق ذكرهما من أهم عوامل الحصول على جميع الترددات بلا استثناء بدرجة مشاهدة ممتازة بدون انقطاع أو تشويش، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.

فيديو يشرح تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2019

جميع ترددات قنوات القمر نايل سات يونيو 2019

من الجدير ذكره أن ترددات جميع قنوات القمر نايل سات تنقسم جغرافيا من خلال حزم بث، كما يجب معرفة أن

قمر نايل سات ليس وحده في حيز الترددات الخاصة به، فهناك أقمار أخرى يمكن استقبالها على نفس حيز ترددات القمر نايل سات، ومن هذه الأقمار، القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.

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