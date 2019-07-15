هنا تردد “قناة سوريا بلدنا” syr baladna tv 2019 على نايل سات || شاهد برامج ومسلسلات...

تردد قناة سوريا بلدنا syr baladna tv تردد قناه بلدنا السوريه علي النايل سات ، تردد قناه بلدنا السوريه أصبحت واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تنقل بث مباشر العديد من المباريات الكبرى،وقد قامت قناة سوريا بلدنا بنقل مباراة سوريا التي أقيمت ضمن إطار مباريات كأس الأمم الآسيوية لعام 2019 والمقام حاليًا في دولة الإمارات، كما أن القناة ستقوم بنقل مباريات سوريا القادمة مجانًا بدون اشتراكات شهرية أو سنوية لجميع مشاهديها.

تردد قناة سوريا بلدنا 2019

قناة سوريا بلدنا سنوفر لكم تردد قناة سوريا بلدنا والتي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات لعشاق كرة القدم والرياضة في كل مكان، بالإضافة إلى أن القناة تقوم أيضًا ببث مجموعة كبيرة من أهم البرامج التي تهتم بالسياسة والمنوعات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى أنها تهتم بكل ما يخص المواطن السوري.

فلم تنحصر برامجها في فئة برامج مُعينة بل إنها تقدم العديد مما يخدم الشأن السوري والمواطن السوري، وتقوم القناة بالبث في جميع الدول العربية، كي يتابعها ملايين السوريين في كافة الدول العربية أو الأجنبية، ولذلك ستقدم لهم مباراة المنتخب السوري مع المنتخب الفلسطيني في مباريات كأس أمم آسيا 2019.

تردد قناة سوريا بلدنا على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم استقبال قناة سوريا بلدنا عبر القمر الصناعي نايل سات بدون تشفير أو اشتراك شهري، فالقناة ليست من القنوات المشفرة، بل إنها من القنوات التي تبث برامجها إلى كافة الدول مجانًا، كما أنه يمكن مشاهدة أهم البرامج التي تبثها قناة سوريا بلدنا عبر أجهزة الاستقبال العادية، فلن تحتاج جهاز استقبال خاص، بل إنها تبث من خلال كافة الأجهزة الموجودة في الأسواق.

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ويمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية لاستقبال القناة ومشاهدة ومتابعة أهم الأحداث السورية والأخبار الحصرية والمباريات الحصريه بث مباشر من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 10815 أفقي 27500 النايل سات 10810 أفقي 27500

بعد ان نقلت قناة سوريا بلدنا مباراة سوريا في كاس امم اسيا طالبها الكثير من محبي الكرة السورية ومشجعى نسور قاسيون بنقل باقى المباريات وفى انتظار اعلان القناة عن ذلك وسوف نوافيكم بما تقرر من خلال هذا التقرير فتابعونا.