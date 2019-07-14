“التميز” هنا تردد قناة “TIME SPORTS”/ القناة الرياضية “الفضائية والبث...

إنطلقت يوم السبت 25/5/2019، أولي إشارات البث لقناة TIME SPORTS، القناة الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، من الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو، ويشارك فيها 24 منتخب من القارة الإفريقية، بخلاف المتبع في السابق بأن عدد المنتخبات التي كانت تشارك 16 منتخب فقط، ويتم البث اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً، وقامت القناة بالتردد الأرضي بنقل مباراة الإفتتاح يوم الجمعة 21/6/2019، بين مصر وزيمبابوي وكانت نتيجة المباراة فوز مصر بهدف دون رد.

وقناة تايم سبورت التردد الأرضي تنقل جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتبثها بث مباشر وقت إقامت المباراة، مع استديو تحليلي يضم مشاهير التحليل على الساحة الرياضية، لبحث الجوانب الفنية بكل مباراة، وتبث القناة عبر ترددها الأرضي مباريات اليوم في النصف نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بين، السنغال وتونس الساعة 6 مساءً، والجزائر ونيجيريا الساعة 9 مساءً، مع استديو تحليلي لبحث الجوانب الفنية لكل مباراة.

وتعمل قناة تايم سبورت علي نقل فاعليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، من خلال البث الفضائي والبث الأرضي، وسوف نعرض عليكم متابعينا التردد الفضائي والتردد الأرضي لسهولة ضبط القناة للتمتع بمشاهدة بطولة متميزة علي أرض مصر العظيمة، حيث بدأت البطولة يوم 21/6/2019 وتنتهي في 19/7/2019، ويحاول كل منتخب الفوز والوصول للمباراة النهائية حتي يحصل على كأس أكبر بطولة قارية، وتعتبر القناة إنطلاقة جديدة نحو التميز في عالم نقل الأحداث الرياضية الهامة، ويتم عبرها متابعة لقاءات البطولة القارية الكبيرة “كأس أمم أفريقيا”، مع تحليل متميز وضيوف على مستوي راقي من الخبرة.

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تردد قناة TIME SPORTS الفضائي والأرضي

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي فضائي 11449 أفقي 27500 النايل سات أرضي UHF 32 ———– ————– ————-

المباريات المقامة اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019

السنغال/ تونس الساعة 6 مساءً نصف النهائي الجزائر/ نيجيريا الساعة 9 مساءً نصف النهائي

فريق عمل قناة TIME SPORTS

الكابتن “أحمد شوبير”.

الكابتن “سيف زاهر”.

الكابتن “حازم إمام”.

الكابتن “تامر صقر”.

الكابتن “حسني عبدربه”.

الكابتن “عماد متعب”.

الكابتن “عبد الظاهر السقا”.

الكابتن “جمال الغندور”

الملاعب المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية

ستاد القاهرة. ستاد الدفاع الجوي. ستاد برج العرب في الإسكندرية. ستاد الإسكندرية. ستاد الكلية الحربية. ستاد السلام. ستاد الإسماعيلية. ستاد الجيش بالسويس.

وتعتبر قناة تايم سبورت نقلة كبيرة في مجال القنوات الناقلة لأهم البطولات، حيث أن بطولة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية هي من أهم البطولات العالمية ويشترك فيها 24 منتخب من أفضل المنتخبات في القارة الإفريقية، ويتابع هذه البطولة عدد كبير من عشاق وحبي الساحرة المستديرة “كرة القدم”، التي يلتف حولها ويتابعها غالبية سكان الكرة الأرضية من مشارقها إلي مغاربها.