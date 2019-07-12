تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود الجديد

تردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد والذي يبحث عنه الكثير من عشاق القناة بعدما توقف بث القناة فجاءة منذ عدة ساعات، ونحن نتواصل مع القائمين على أمر القناة لتوضيح سبب توقف القناة وسنتابع معكم جميع التفاصيل المتعلقة بتوقف تردد قناة Hollywood Mix Channel حيث الموسم الصيفي من الأفلام الأمريكية المثيرة التي وجدت رواجاً كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب العربي بكافة البلدان العربية، والتي حقق إيرادات هائلة خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة كما صرح مصدر مسئول بالقناة أن القناة ستنقل البث بنفس التردد بتقنية HD أتش دي عالية الجودة، لذلك سنتحقق من هذا الأمر ونخبركم بكافة التفاصيل، فتابعوا هذا التقرير الخاص بتردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد لتكونوا على اطلاع بكل جديد.

تردد قناة Hollywood Mix Channel

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11488 27500 3/4 أفقي

الصفحة الرسمية قناة ميكس هوليود Mix Hollywood على الفيس بوك

تردد Hollywood Mix هوليود نايل سات

تردد قناة ميكس هوليود : 11488 .

الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : 27500

معامل الخطأ : 3/4.

يعتبر تردد قناة Hollywood Mix Channel الجديد من أحدث الترددات التي تقوم بعرض أفضل وأقوى الأفلام الأجنبية، خاصة أفلام “الأكشن والرعب والدراما والخيال العلمي”، وقد وجدت القناة منذ لحظة بثها الأولي إقبال منقطع النظير من الكثير من الشباب العربي بعموم البلدان العربية، وحققت القناة نسبة مشاهدة غير مسبوقة وذلك للمحتوى المتميز والجذاب من أفلام مثيرة لأشهر النجوم العالميين.

قد يهمك أيضا التعرف على: