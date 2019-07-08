تعرف على أحدث تردد قناة time sport المفتوحة 2019 على القمر الصناعي النايل سات والبث الأرضي| تردد...

تردد قناة time sport المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تما الإعلان أنه تردد قناة تايم سبورت المجانية من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وغانا اليوم الإثنين 8-7-2019 مجانا، وذلك في مباريات دور ال16 من مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ الإسماعيلية، في أخر مباريات الدور الثاني من كأس إفريقيا 2019، مما يزيد البحث عن كلمات مثل طريقة استقبال تردد قناة time sport 2019 الحالي الجديد، وما هو أحدث معلومات تردد قناة تايم سبورت المجانية المفتوحة، بعد الإعلان انه تردد قناة time sport سيكون كذلك من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقوم بعرض مشاهدة مباريات اليوم الإثنين في كأس إفريقيا 2019، وهما مشاهدة تونس وغانا، هذا بالإضافة إلى مشاهدة مباراة مالي وكت ديفوار.

موعد مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم

بداية مشاهدة مباراة تونس وغانا مباشرة اليوم الإثنين 8-7-2019، على تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات، وعلى البث الأرضي لقناة تايم سبورت، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت موريتانيا المحلي وهو نفس توقيت غرينتش ولندن العالمي، وفي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة التاسعة مساءا من ليلة اليوم الأحد، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتنطلق مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم على تردد قناة تايم سبورت، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

معلومات تردد قناة time sport المفتوحة على النايل سات

في هذه الفقرة سنترككم مع معلومات أحدث تردد قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة الجديدة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الغيني اليوم 8-7-2019.

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القناة time sport القمر الصناعي النايل سات التردد 11449 معلومات البث الأرضي UHF 32 معدل ترميز القناة 27500

تردد قناة time sport المفتوحة أرضيا

القناة قناة تايم سبوت تردد البث الأرضي UHF 32

وتجدر الإشارة أنه في مباريات دور المجموعات، تمكن المنتخب التونسي من التأهل في المركز الثاني من المجموعة الخامسة برصيد ثلاثة نقاط، بعد التعادل في المباريات الثلاثة، وفي المقابل تأهل منتخب غانا في المركز الأول من المجموعة السادسة برصيد خمسة نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

والفائز من مباراة منتخب تونس وغانا اليوم في دور ال16 من البطولة، سيواجه في مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019 منتخب مدغشقر، الذي تأهل يوم أمس على حساب منتخب الكونغو بضربات الجزاء.

تجدون هنا:

جدول مباريات دور ال16 في كأس أمم إفريقيا 2019.