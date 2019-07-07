تردد قناة البغدادية الآن Albaghdadia Now العراقية يوليو على النايلسات

تردد قناة البغدادية العراقية على النايلسات 2019، حيث ننقل لكم من خلال عرب نيوز تردد احدى القنوات العراقية التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات والموجودة على قائمة البحث باسم البغدادية الآن، كما نتطرق داخل المقال إلى بعض التفاصيل الخاصة بالقناة، تردد قناة البغدادية الآن.

قناة البغدادية الآن

تعد قناة البغدادية العراقية واحدة من القنوات العراقية الأكثر شهرة بين القنوات الفضائية على النايلسات، وقد لاقت اهتماما كبيرا من الجمهور العراقي خاصة بعد توقفها فترة من الوقت، ثم عادت من جديد لتقدم المحتوى المتميز الفريد للمواطن العربي العراقي، فقد قامت بتقديم العديد من البرامج جبدة المحتوى.

اهتمت قناة البغدادية الآن بتقديم المحتوى الترفيهي والسياسي والثقافي والديني، بالإضافة إلى تقديمها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي تخدم جميع المشاهدين، ويتم بث القناة بصيغة ال SD حيث يمكن لجميع المشاهدين في أي مكان التقاط إشارة القناة وعلى أجهزة الإستقبال المختلفة.

تردد قناة البغدادية الآن

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب التقنية حالة البث البغدادية الآن 12034 27500 H SD عام

وقد تم العمل بهذا التردد الجديد منذ بداية عام 2019، هذا وتمتلك القناة صفحة خاصة بها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تقوم من خلالها بنشر آخر الأخبار في الوسط العراقي ومواعيد عرض البرامج المقدمة عبر قناة البغدادية على مدار اليوم وكل ما هو جديد أولا بأول.