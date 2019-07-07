تردد قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية time sport الناقلة لمباريات الشعوب الأفريقية 2019 على...

نتابع من خلال الأقمار الصناعية اقوى تردد للقنوات الرياضية العالمية، والتي تهتم بنقل الأحداث والمباريات التي تهم المشجع الرياضي على كافة المستويات، وننقل لكم اليوم تردد قناة تايم سبورت الرياضيةـ، والتي يتم انطلاق بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات، تابعونا من خلال المقال التالي للتعرف على تفاصيل أكثر تخص قناة تايم سبورت.

من أجل متابعة أفضل لأعظم المباريات الرياضية في تلك الأيام، حيث مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي تم انطلاقها خلال شهر يونيو الجاري، حيث حرصت الهيئة الوطنية للاعلام على امتاع المشاهد الرياضي بنقل أحداث المباريات بين الاندية الرياضية المختلفة، من خلال التعاون مع المجموعة الخاصة باعلام المصريين، ببث قناة تايم سبورت على الرقم الألأرضي وعبر النايلسات.

هذا وقد بدأت التجهيزات لاعلان انطلاق بث قناة تايم سبورت، عقب الاعلان عن فوز مصر باستضافة مباريات كأس الامم الأفريقية، حتى تم الإعلان عن انطلاقها في الخامس والعشرون من شهر مايو 2019، علاوة على ضبط جودة الاستقبال الأرضي للقناه.

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تردد قناة تايم سبورت

التردد الارضي UHF 32

تردد النايلسات 11449 معدل الترميز 27500

من أجل التمتع بمتابعة مباريات كأس الامم الأفريقية 2019، يمكنكم ضبط الاريال الأرضي وجهاز الاستقبال على الترددات التالية، وفي حالة التعثر في استقبال القناة، يمكنكم استدعائ المتخصص الفني لاجهزة الاستقبال، ويمكنكم ترك التعليقات الخاصة بالاستفسار عن تردد القنوات الرياضية الأخرى في اسفل المقال وسيتم الرد عليها.