تردد قناة رؤيا الأردنية Roya الجديد على القمر الصناعي نايلسات

نتابع معكم من خلال عرب نيوز، تردد القنوات المجانية الغير مشفرة المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات، ونتابع اليوم تردد قناة رؤيا الأردنية، تلةك القناة التي اهتمت بالجانب الإخباري والتربوي والبرامج الحوارية والتي لعبت بدورها في جذب المشاهد ليس فقط في الأردن بل في البلدات الأخر، تردد قناة رؤيا.

انطلقت قناة رؤيا في الأول من يناير 2011، وتعد قناة رؤيا من القنوات الفضائية الخاصة، والتي يتم اطلاق بثها من الأردن، وهي تتبع الباقة الإعلامية لمجموعة الصايغ، والتي تمتلك الخبر ة الواسعة الكفيلة لادارة القناة نظرا لامتلاكها قناة صانعة القرار، وقد اطلقت القناة رغبة في احداث بعض التغييرات العصرية الرقمبة المتطورة في المضمةن الإعلامي.

قناة رؤيا الأردنية

وتهدف قناة رؤيا الأردنية إلى تحقيق بعض التغيرات الجذرية في النظرة الخاصة بالمواطن العربي والأردنيتجاه الإمكانات المحلية، والتي تسهم بشكل فعال في تكوين فكرة ايجابية تجاه الإعلام العربي، بشكل يتميز بالحيادية والدقة في عرض المحتوى الإخباري، واتبع القاءمون على قناة رؤيا منهجا في العمل يقوم على الجمع بالتوازي بين الهوية الأردنية الوطنية وبين التطور العصري والإنفتاح العالمي.

تردد قناة رؤيا

يمكنكم متابعة كل ما تقوم قناة رؤيا الفضائية بتقديمه من خلال ضبط التردد التالي على أجهزة الإستقبال.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب الجودة نايلسات 12398 27500 V عادية SD

برامج قناة رؤيا الأردنية

تقوم قناة رؤيا الأردنية بتقديم العديد من البرامج الهامة والمتنوعة والتي تهدف في مضمونها إلى فكرة أو واحدة من أهم القيم التي تحرص على اكسابها للمواطن الأردني ومن بين تلك البرامج ما يلي: