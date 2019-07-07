نستعرض مع متابعي موقعنا جميع الترددات التي تقوم بنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال بث مباشر لمباريات البطولة، حيث بدأت البطولة بالمباراة الافتتاحية وطرفيها المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي، ومع الأهمية الكبرى لبطولة كأس أمم أفريقيا لدى عشاق الساحرة المستديرة بأرجاء العالم من مشرقة إلى مغربه، فقد أعددنا هذا التقرير الخاص بترددات جميع القنوات الناقلة مباريات بطولة أفريقيا 2019، وسنستعرض ترددات القنوات التي تبث عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال جداول تفصيلية.
وتجدر الإشارة أن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 ومع بداية أحداث ومباريات البطولة تعاظم البحث بشدة عن ترددات القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية سواء كانت قنوات مفتوحة مجانية أو مشفرة، وقد كان اهتمام الدولة المصرية لتوفير تردد قناة مجانية عالية الجودة يمكن من خلالها لشعب مصر مشاهدة ممتعة لأحداث ومباريات البطولة الأفريقية، فقد تمكنت مصر من إطلاق قناة تايم سبوت صاحبة الحقوق الحصرية في إذاعة وبث مباريات البطولة داخل القطر المصري.
ترددات القنوات الناقلة بث مباشر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية
فيديو يشرح خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا
ومن الجدير بالذكر ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أعلن عن القنوات المصرح لها البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة في مصر، فقد تم التصريح لمصر بوصفها الدولة صاحبة الأرض المقام عليها البطولة بإذاعة بث مباشر لمباريات البطولة من خلال تردد قناة تايم اسبورت، كما تم التصريح للعديد من القنوات الأوروبية والأمريكية والأسيوية ببث مباشر لأحداث ومباريات بطولة أمم أفرسيقيا 2019 ونستعرض سويا هذه القنوات وتردداتها.
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فيديو يشرح القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019
تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كاس أفريقيا 2019
القمر
القناة
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
نايل سات
تايم سبورت
11448
27500
أفقي
5/6
تردد قنوات بين سبورت المشفرة الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
نايل سات 7 غرب
11012
27500
أفقي
نايل سات 7 غرب
12604
27500
أفقي
سهيل سات 25.5 شرق
11585
27500
رأس
سهيل سات 25.5 شرق
11623
27500
رأسي
قناة سبورت 5 ناقلة احداث مباريات كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
أموس مدار 4 غرب
10806
27500
رأسي
3/4
أموس مدار 4 غرب
10972
27500
رأسي
2/3
تردد قناة afa sport المجانية الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على قمر بدر
أعلنت قناة afa sports الرياضية عن بثها المباشر لمباريات كأس افريقيا 2019 على قمر بدر 7 على المدار 26 شرق الحزمة الغربية، وتغطى منطقة شمال غرب افريقيا ويتطلب الحصول علأ إشارة القناة طبق قطره 180 سم داخل مصر واطباق اقل قطر في المغرب العربي.
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
FEC
بدر 7 26 درجة شرق
10970
27500
رأسي
3/4
تردد قناة Arena sport الكرواتية الناقلة لكاس الأمم الأفريقية 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
يوتلسات 16 شرق
11595
30000
أفقي
تردد قنوات Arena Sport الصربية والتي ستقوم بنقل مباريات كاس أفريقيا
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
استرا 23.5 درجة شرق
11798
30000
أفقي
يوتلسات 16 شرق
11231
30000
رأسي
بلغاريا سات 1.9 غرب
12380
30000
أفقي
تردد قنوات يوروسبورت euro sport ناقلة كاس الأمم الأفريقية 2019
القمر
اسم القناة
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
استرا 1 19.2 شرق
eurosport 2 اسبانيا
11686
22000
رأسي
هسباسات 30 غرب
eurosport 2 البرتغال
12207
27500
أفقي
استرا 2 28.2 شرق
eurosport 2 UK
12148
27500
أفقي
استرا 2 28.2 شرق
eurosport 2 UK
11856
29500
رأسي
تردد قناة فوكس سبورت الهولندية الناقلة لمباريات كأس إفريقيا 2019
القمر
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
Fec
استرا 23.5 شرق
11739
29900
رأسي
2/3
بيان شامل فيديو ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019
قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.
تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500
تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
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