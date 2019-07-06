تردد قناة تايم سبورت الارضي 2019 | تردد قناة Time Sports | الناقلة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا

نقدم لكم تردد تايم سبورت الارضي لكل عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بعد أن خصصت إدارة قناة تايم سبورت وسيلة استقبال تردد قناة تايم سبورت على التليفزيون الارضي على نفس بث القناة الثانية الارضية، ويستطيع كل عاشق لمنتخب الفراعنة مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر.

نستعرض معكم خطوات استقبال قناة تايم سبورت على البث الارضي بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية لمشاهدة البطولة مجانا، ونتطرق معكم إلى كيفية استقبال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت وطرق تشغيلها بالطرق البسيطة وعن طريق جهاز البث الرقمي الذي تم توفيره بالأسواق.

تردد تايم سبورت الارضي

تم إطلاق البث التجريبي لقناة تايم سبورت يوم الثلاثاء 14 مايو استعدادا لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 مصر.

تبث قناة Time Sport الرياضية على الارضي وليس لها تردد على القمر الصناعي النايل سات كما يذكر البعض.

يمكن استقبال قناة تايم سبورت الارضي بواسطة الاريال أو جهاز البث الرقمي الارضي الذي يساعد على التقاط بث القناة.

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تردد قناة تايم سبورت الارضي

ينتظر ملايين الجمهور المصري إنطلاق النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر لها إقامتها بجمهورية مصر العربية ابتداء من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب للمرة الأولى في تاريخ بطولة القارة السمراء، ونظرا لعدم قدرة فئة كبيرة من الجمهور المصري على استقبال تردد قناة بين سبورت المشفرة يلجأ عشاق الكرة إلى البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 مجانا، ويزداد البحث خاصة عن قناة تايم سبورت التي تم إطلاقها تمهيدا لتغطية مباريات البطولة ولذلك تم التعاون بين كل من الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين على إطلاق قناة تايم سبورت الارضية والفضائية على قمر النايل سات لبث مباريات البطولة.

ومن المقرر أن ينقل التردد الارضي الرقمي لقناة تايم سبورتس جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مجانا.

وتحرص قناة time sport على تغطية إعلامية شاملة لكافة الأحداث وتقدم استديو تحليلي متميز قبل وبعد المباراة.

تردد قناة Time Sports على النايل سات

القمر، التردد الفضائي، التردد الأرضي، الإستقطاب، الترميز

نايل سات، 11449، 32 UHF، أفقي، 27500

تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو

تنقل قناة تايم سبورت الارضية مباراة الافتتاح بين مصر ضد زيمبابوي وجميع مباريات البطولة المقامة بمصر، وتعتبر قناة Time Sports هي القناة الأكثر بحثا من قبل جمهور الكرة المصرية لتصبح تريند جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، ويمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت الارضي على الحيز UHF 32 والذي يتطلب شاشة تستقبل التردد الارضية، كما يستطيع مشاهد الساحرة المستديرة بمصر استقبال قناة تايم سبورت HD بشرط دعم شاشة التلفاز استقبال التردد الديجيتال.