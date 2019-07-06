تردد قناة بين سبورت Bein Sports المفتوحة في مصر

نقدم لكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة والتي ستقدم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر ويتبعه مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي، إذ يبحث عشاق الكرة المصرية عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة لاستقبال بث القناة على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بمشاهدة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، ويمكن مشاهدة قنوات Bein Sports المفتوحة على قمر سهيل سات وعلى قمر نايل سات وتتيح مجموعة قنوات بي ان سبورت مشاهدة القناة على شبكة الإنترنت من خلال Bein Connect.

وتقام البطولة ذات النسخة الثانية والثلاثين بمشاركة 24 منتخب بدلا من 16 منتخب للمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

يمكن استقبال تردد قناة بين سبورت المفتوحة على قمر النايل سات وذلك على الترددات التالية، ويمكن استقبال التردد بمصر وجميع دول شمال افريقيا على التردد التالي:

التردد: 12476 v

القمر:النايل سات

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات Bein Sports المفتوحة

اشتهرت قنوات Bein Sports المفتوحة بتقديم بعض المباريات المشفرة مجانا منذ كأس العالم الماضي وخاصة مباريات الدول العربية، وسبق بث بعض مباريات التصفيات مجانا وفيما يلي نستعرض معكم تردد قنوات Bein Sports المفتوحة:

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التردد (ميجا هرتز)

12264

معدّل استقطاب الموجة

أفقي

معدّل الترميز

27500

ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط

2/3

إشارة ارسال البث

DVB-S2

معدّل تردد الموجة

8PSK

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة في مصر

نتطرق معكم إلى تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة في مصر لمشاهدة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك عبر قمر نايل سات، وفيما يلي جدول ترددات قنوات بين سبورت المفتوحة:

القمر التردد الترميز نايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 11566 أفقي 27500

تردد قناة Bein Sports المفتوحة 1،2

نستكمل معكم تردد قناة Bein Sports المفتوحة 1،2 وذلك على الترددات التالية:

معدل الترميز 27500

التردد 12264 H