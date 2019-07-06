تردد قناة بى إن سبورت بين bein sports “مباراة نيجيريا ضد الكاميرون .. مصر ضد جنوب...

نرصد لكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر الأقمار الصناعية المختلفة ( تردد قناة بي إن سبورت وتردد قناة تايم سبورت) حيث يرغب الملايين من الشباب متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مشاهدتها في منازلهم بعيدًا عن ضجة المقاهي والزحمة للاستمتاع بأجواء المباريات والقدرة على تحليل أداء اللاعبين والحكام وبالتالي يتساءلون عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة التي بدأت النسخة رقم 32 في ستاد القاهرة بمباراة افتتاحية بين مصر وزيمبابوي وتواصل المجموعة الأولى مبارياتها حتى اليوم وسط أجواء تنافسية بين الفرق المشاركة.

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضي المصرية بمشاركة 24 منتخبًا، واستعدت أكبر الملاعب في مختلف المحافظات بعدد 6 ملاعب كروية كبيرة على أفضل صورة لاستضافة مباريات الكان 2019 بعدما كان مقرر إقامتها في الكونغو ولم يحدث ذلك لظروف متعلقة بعدم اكتمال الملاعب والاستعدادات بها.

تردد قناة تايم سبورت time sport

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إليكم آخر تحديث عن تردد قناة تايم سبورت time sport المفتوحة على التليفزيون الأراضي كنوع من الدعم للشعب محبي الساحرة المستديرة ومتابعي الكان الأفريقي، والبيانات في الجدول التالي:

التردد 11449 استقطاب أفقي الحيز الأرضي UHF 32

تردد قناة بي إن سبورت bein sports

لا يغفل أحد عن عملاق القنوات الفضائية مجموعة بي إن سبورت، لذلك أولى الأشياء البحثية، تردد قناة تايم سبورت time sport يونيو 2019 ورموزه على النحو الآتي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 12245 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11180 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

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