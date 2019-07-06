“الآن محدثة” تردد قناة ATV التركية ايه تى

التردد الجديد والصحيح لقناة Frequency Channel ATV – Arab Television العارضة مسلسل قصة عشق “زهرة الثالوث” وذلك على القمر تركسات وأيضا على القمر أسترا، حيث تقوم القناة ببث محتواها المتميز بث مباشر على مدار الساعة طوال اليوم دون توقف، وتتميز قناة ATV ايه تى فى التركية بتنوع محتواها الذي تقدمة لمتابعيها وعشاقها، حيث تقوم القناة بعرض برامج متنوعة تناسب كافة الفئات المختلفة وكذلك تهتم القناة بتقديم البرامج الإخبارية والترفيهية.

ومن الجدير بالذكر أن قناة ATV ايه تى فى التركية تسعى جاهدة إلى تطوير نفسها، وتعتبر قناة ATV ايه تى فى التركية قناة قناة جديدة نسبياً، إلا أنها استطاعت أن تجتذب قطاع عريض من المشاهدين والمتابعين لها، حتى أصبحت من القنوات ذات الشعبية كبيرة في وقت وجيز من بداية انطلاقها.

تردد قناة ATV التركية 2019

لذلك فقد قررنا إعداد هذا التقرير عن قناة ATV ايه تى فى التركية وذلك بعرض الترددات الصحيحة والجديدة للقناة بجميع الأقمار الصناعية التي يبث من خلاها محتوى القناة المتميز، ومن خلال الجدول التفصيلي التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة ATV ايه تى فى التركية، خاصة بعد توقف بثها على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث تبث قناة ATV ايه تى فى التركية حاليا عبر الأقمار الصناعية “تركسات، أسترا”.

تردد قناة ATV التركية 2019

من الجدير بالذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات هو “ATV Arab Television ” لذا لزم التنويه.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

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