“الآن” مباراة المغرب وبنين عبر تردد قناة تايم سبورت time sports “الأرضية...

يتم الآن مشاهدة مباراة المغرب وبنين في الدور 16 ضمن مباريات كاس الأمم الافريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت الرياضية المخصصة للبطولة اليوم الجمعة 5/ 7/ 2019 في الساعة 6:00 مساءً على استاد السلام، حيث تقدم المنتخب البنيني في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة بهدف نظيف على المنتخب المغربي، ومتابعة حصرية مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2019 والتي يتم بثها عبر قناة time sports الرياضية، ويتم مشاهدتها بعد ضبط تردد القناة على التليفزيون الأرضي بكل سهولة، وبدون تكلفة، من خلال الصرح الكروي الذي أعلن عن انطلاق القناة التي تُعد من أحدث القنوات التي ظهرت على الشاشات العربية، حيث أنها من القنوات التي سوف تنفرد بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، على التليفزيون الأرضي والفضائي بالنايل سات

بطولة كاس الامم الافريقية

الآن مشاهدة قناة المغرب وبنين في دور 16 من بطولة كاس الامم الافريقية، ويتم بثها عبر قناة تايم سبورت الرياضية، حيث تعتمد على التعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام من أجل تفعيل قناة تايم سبورت time sports الجديدة، والتي من خلالها يتم إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتعد تلك المرحلة هي الأولى في التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين من أجل تطوير عالم التليفزيون المصري.

قناة تايم سبورت time sports

أكد المختصين أن قناة تايم سبورت سوف تقوم بعرض أول مباراة لها اليوم من خلال ضبط التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها الساعة 10:00 مساء اليوم الحد 26 مايو 2019، وبداية انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الحادي والعشرين من يونيو القادم، حيث يصبح المشاهدين بإمكانهم من خلال تلك القناة أن يقوموا بمشاهدة المباريات من خلال البطولة بأكملها، ومن خلال ضبط القناة على الفضائية بالنايل سات، أو باستخدام التليفزيون الأرضي، والقيام بضبطه.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد حسين زين قد أعلن إطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية، وقد أوضحت الحكومة المصرية أنها سوف تقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام وسوف تقوم بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصرية من أجل توفير مختلف الإمكانيات التي تهدف إلى ظهور العمل بالشكل اللائق وحتى يتمكن الشعب المصري من متابعة جميع المباريات بجودة عالية.

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تردد قناة تايم سبورت

أما عن تردد قناة تايم سبورت الفضائي على النايل سات فسوف يتم بثه من خلال:

التردد رقم (11449)

ومعدل الترميز 27500

ومن أجل ضبطه على التردد الأرضي سوف يكون من خلال UHF 32.

فريق العمل بقناة time sports الجديدة 2019

كما يجب أن ننوه أيضا بانه يتم حجز تذاكر مباريات البطولة الكترونيا ، وهذا موقع وخطوات حجز تذكرتي، كما أن تلك القناة تجمع بين:

فريق عمل كبير يعد من أفضل فرق العمل الإعلامي في العالم الرياضي

كما أنها تضم العديد من نجوم الكرة المصرية مثل أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر

كما سوف يشارك في القناة أيضا طه إسماعيل وحازم إمام وحسني عبد ربه وعماد متعب

كما أنها سوف تقوم بعرض كواليس المباريات ومختلف الأحداث التي تدور حول تلك المباريات.

وصرح القائمين على القناة أنها الخطوة الحديثة التي تمكن المشاهدين المصرين من متابعة مختلف المباريات المصرية والعمل على التغطية المستمرة في القناة،كما يجب أن ننوه أيضا أن القناة سوف تستمر مدة عرض المباريات فقط وسوف يتوقف عرضها بعد انتهاء البطولة مباشرة في التاسع عشر من يوليو.

مباراة مصر وزيمبابوي

تنطلق الليلة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر مباراة منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي ضمن المجموعة الاولى من مجموعات كاس الامم الافريقية، ونترقب نتيجة المباراة وترتيب منتخب مصر من ضمن الاربع منتخبات المشاركة مصر بالمجموعة وهم: