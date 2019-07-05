Match Morocco today عبر beoutQ ⚽️ تردد بي أوت كيو 2019 الجديد لمشاهدة مباريات كاس افريقيا | ضبط تردد...

الان شاهد مباشر beoutQ تردد قناة بي اوت كيو 2019 و اسعار رسيفر beoutQ والتي تعمل على نقل العديد من المباريات المهمة الدولية والعربية، حيث تنقل قناة بي أوت كيو الفضائية مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، فلا ننسى تغطيتها المتميزة في كأس العالم، والبطولات الأفريقية والبطولات الأوروبية، فالأنظار جميعها أصبحت متجهة إليها، حيث أنها تهتم بتقديم جميع مباريات البطولات العربية والعالمية، والتي يمكن مشاهدتها الآن من خلال تردد قناة بي اوت كيو beoutQ مباشرة وحيث أن الجماهير تفضلها وتتابعها تقدم لهم دائمًا القناة الأفضل، ولذلك تطرح بين الحين والآخر تردد قناة بي اوت كيو المجانية الرياضية من خلال العديد من الأقمار الصناعية، وها هي قد أطلقت التردد الجديد لعام 2019 لجميع الجماهير،الآن استقبل ضبط تردد قنوات بي اوت كيو beoutQ الجديد .

جدول مباريات يوم الثلاثاء 5 يوليو بالدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

مباريات الدور ال 16 مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة مباريات الدور ال 16 يوم الجمعة 5 يوليو 2019 المغرب × بنين السادسة مساء مشاهدة مباراة المغرب وبنين أوغندا × السنغال التاسعة مساء مشاهدة مباراة أوغندا والسنغال مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تنطلق مساء الجمعة مباريات لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث جاء جدول المباريات كالتالى.. مواعيد مباريات لدور الـ16 مشاهدة مباريات الدور الـ16 الجمعة 5 يوليو المغرب × بنين – السادسة مساء – استاد السلام أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى السبت 6 يوليو نيجيريا × الكاميرون – السادسة مساء – استاد الإسكندرية مصر × جنوب أفريقيا – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى الأحد 7 يوليو مدغشقر × الكونغو الديمقراطية – السادسة مساء – استاد الإسكندرية الجزائر × غينيا – التاسعة مساء – استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو مالى × كوت ديفوار – السادسة مساء – استاد السويس الجديد غانا × تونس – التاسعة مساء – استاد الإسماعيلية

تعرف على:

جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب جدول مواعيد مباريات منتخب تونس جدول مواعيد مباريات منتخب مصر

بيان من قنوات بي اوت كيو

عملائنا الكرام سيتم إضافة شهرين إضافيين لمشتركينا الكرام بسبب ما تعرضت له بعض الخوادم من محاولات تهكير وتخريب وانقطاع في البث .

طريقة إضافة القنوات على جهاز بي QQ

لاضافة قناة اتبع الخطوات التالية

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تردد قناة بي اوت كيو 2019

يمكننا الآن التعرف على تردد قناة بي اوت كيو 2019 حيث أن القناة أعلنت عن تردداتها الجديدة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وذلك لمتابعة المباريات الأوروبية بث مباشر من خلل قناة بي اوت كيو المفتوحة المجانية التي تقوم بنقل جميع المباريا على تردد قناة بي اوت كيو على النايل سات تردد قناة بي اوت كيو على العرب سات بالإضافة إلى تردد قناة بي اوت كيو على الهوت بيرد

تردد قناة بي اوت كيو 2019 الجديد

يمكنكم الآن متابعة قنوات بي اوت كيو لمتابعة العديد من البطولات العربية المقامة حاليًا وأبرزها البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى بطولات الخليج العربي وبطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال بث مباشر تردد قناة بي اوت كيو من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة بي اوت كيو الرياضية مباشرة

ويمكنكم متابعة القناة من خلال الترددات التالية على عدد كبير من الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 12344 27500 عمودي النايل سات 12034 27500 أفقي عرب سات 12207 27500 عمودي عرب سات 11919 27500 أفقي

اسعار رسيفر beoutQ

يمكن شراء جهاز beoutQ بسعر رمزي، فقد أعلنت شركة beoutQ عن سعر جهاز beoutQ يشمل الجهاز والاشتراك لمدة عام، وتحتوي علي أكثر من 1000 قناة من القنوات الرياضية العربية والأجنبية، ولا تحتاج الى انترنت فى تشغيلها فقط وقت تفعيل الاشتراك وجاءت الأسعار كالآتي:

البلد السعودية الإمارات البحرين مصر الكويت الأردن عمان قطر السعر 320 ريال 320 درهم 32 دينار 1500 جنيه 25 دينار 60 دينار 33 ريال 320 ريال

أماكن بيع جهاز بي أوت كيو في السعودية

ويمكن التواصل مع موقع beoutQ مجاناً عبر رابط موقع بي أوت كيو الرسمي.

كأس أمم آسيا 2019 على قنوات beoutQ

تنقل قنوات beoutQ مباريات كاس امم اسيا 2019 المقامة بالامارات عبر شاشتها والتى سوف تقام يوم 5 يناير 2019,

ويمكن التعرف على تفاصيل مباريات كاس اسيا، والفرق المشاركه ،و المجموعات ،وجدول البث المباشر للمنتخبات العربية، بالإضافة الى القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس آسيا بالإمارات 2019 من هنا فتابعونا خلال الايام القادمة للتعرف اكثر على المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة

تحديث: لم تعد قنوات بي أوت كيو تعمل من خلال رسيفر كان كان بالسابق او حتى على الانترنت غير الريسيفر الأصلي للقنوات والذى يباع فى الاسواق السعودية بالاسعار المبينة فى الأعلى.